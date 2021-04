Die Judgement Night rückt immer näher! Doch vorher gibt es heute noch den 7. Spieltag in der Premier League of Darts zu absolvieren. Wie Ihr den kompletten Spieltag heute live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Mit dem DAZN-Probemonat den 7. Spieltag der Premier League of Darts kostenlos im Livestream verfolgen!

Premier League of Darts - 7. Spieltag: Die heutigen Matches im Überblick

Am heutigen Dienstag, den 20. April, steht in der Premier League of Darts der 7. Spieltag an. Wie auch an den vorigen Tagen sind heute alle zehn Teilnehmer im Einsatz. Um 20 Uhr geht der Darts-Abend los.

Ursprünglich sollte am 7. Spieltag in Nottingham gespielt werden. Wegen der Corona-Pandemie wurde jedoch der komplette Wettbewerb nach Milton Keynes verlegt. So werfen die Profis auch heute in der Marshall Arena ihre Pfeile.

Glen Durrant und Jose de Souza eröffnen den Spieltag. Danach geht es weiter mit Rob Cross gegen Dimitri van den Bergh, Nathan Aspinall gegen Jonny Clayton und Peter Wright gegen James Wade, ehe Michael van Gerwen und Gary Anderson den Abend abschließen.

Gespielt wird im Best-of-12-Legs-Modus.

Die Spiele ab 20 Uhr:

Spieler 1 Spieler 2 Glen Durrant José de Sousa Rob Cross D. Van den Bergh Nathan Aspinall Jonny Clayton Peter Wright James Wade M. van Gerwen Gary Anderson

© getty James Wade ersetzt bei der Premier League of Darts den Weltmeister Gerwyn Price.

Premier League of Darts: 7. Spieltag heute live im TV und Livestream

Mit DAZN und Sport1 gibt es gleich zwei Anbieter, die für die Übertragung der heutigen Partien verantwortlich sind.

Premier League of Darts: 7. Spieltag heute live im Free-TV

Im Free-TV könnt Ihr die Duelle bei Sport1 verfolgen. Der Sportsender geht dafür um 22 Uhr auf Sendung. Kommentator Basti Schwele und Darts-Profi Gabriel Clemens (Experte) begleiten Euch durch den Abend.

Premier League of Darts: 7. Spieltag heute live im Livestream

Außerdem bietet Sport1 auch einen Darts-Livestream an. Dieser ist für jeden kostenlos.

Auch DAZN zeigt den 7. Spieltag der Premier League of Darts - und zwar live und in voller Länge. Die Übertragung beginnt um 20 Uhr. Folgendes DAZN-Personal ist dabei für Euch im Einsatz:

Kommentator: Elmar Paulke

Experte: Tomas "Shorty" Seyler

Neben Darts-Events bietet DAZN unter anderem auch Fußball auf höchstem Niveau an. Wer Spiele aus der Champions League, Europa League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 oder Primera Division sehen möchte, ist bei DAZN genau richtig.

Aber auch zahlreiche andere Sportarten und Bewerbe sind beim "Netflix des Sports" vorfindbar. Darunter etwa die US-Sportarten (NBA, NHL, MLB, NFL), Motorsport, Radsport, Tennis, Handball, Boxen, Wrestling, UFC oder Wintersport.

Wenn der kostenlose Probemonat abgelaufen ist, kostet das DAZN-Monatsabonnement 11,99 Euro. Im Jahr fallen für das Abo 119,99 Euro an.

Premier League of Darts: Die Tabelle vor dem 7. Spieltag