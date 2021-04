Am heutigen Montag steht in der Premier League of Darts der 6.Spieltag an. SPOX zeigt Euch, wie Ihr das Event heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Premier League of Darts: Gerwyn Price nicht dabei

Der zweitwichtigste Termin im Dartkalender ist die Premier League Darts, die in diesem Jahr in Milton Keynes (Großbritannien) leider ohne Zuschauer stattfindet. Normalerweise hätte das Event in Belfast steigen sollen. Heute steht der 6. Spieltag an und es erwarten uns mehrere hochkarätige Duelle.

Nicht mit von der Partie ist der amtierende Weltmeister Gerwyn Price, der durch einen positiven Coronatest das Turnier leider verpasst. Der Ersatzmann für den Waliser ist der Engländer James Wade.

Premier League of Darts: 6. Spieltag heute live im TV und Livestream

Die Rechte zur Übertragung der Premier League Darts liegen im deutschsprachigen Raum bei DAZN und Sport1. Heute Abend wird hier der 6. Spieltag live und in voller Länge gezeigt.

Premier League of Darts: Live im Free-TV

Das Abendprogramm des Senders Sport1 ist heute Abend vollgespickt mit packender Action aus der Premier League of Darts. Los geht's mit der Übertragung im Free-TV um 20.15 Uhr.

Premier League of Darts: 6. Spieltag heute live auf DAZN

Bei DAZN startet die Übertragung heute um 20.00 Uhr live aus Milton Keynes, wo unter anderem die Werksfabrik des Formel 1 Teams Red Bull zu Hause ist.

Am Mikrofon begrüßt Euch die "Deutsche Stimme des Darts" Elmar Paulke. Als Experte ist Tomas "Shorty" Seyler mit von der Partie. Die erste Partie startet dann um 20.10 Uhr mit Rob Cross gegen Gary Anderson.

Premier League of Darts: Dart-Action auf DAZN

Premier League of Darts: Der 6. Spieltag im Überblick

Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 20:10 Uhr Rob Cross Gary Anderson 20:45 Uhr Jose de Sousa James Wade 21:20 Uhr Jonny Clayton Dimitri van den Bergh 21:55 Uhr Glen Durrant Michael van Gerwen 22:30 Uhr Nathan Aspinall Peter Wright

Premier League of Darts: Fakten

Ausrichter: PDC

PDC Erstaustragung : 2005

: 2005 Rekordsieger: Phil Taylor 6x

Phil Taylor 6x Preisgeld: 825.000 Pfund

825.000 Pfund Gewinner 2020: Glen Durrant (11:8 gegen Nathan Aspinall)

Premier League of Darts: Tabelle vor dem 6. Spieltag