Premier League of Darts: 4. Spieltag heute live im TV und Livestream

Nachdem die ersten drei Spieltage schon über die Bühne gegangen sind, steht heute der vierte Spieltag der diesjährigen Premier League of Darts an. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr das Event heute live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Alle Spiele der Premier League of Darts 2021 live sehen? Jetzt DAZN sichern!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Darts live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Premier League of Darts, 4. Spieltag: Die heutigen Spiele im Überblick

Die diesjährige Saison der Premier League of Darts geht erbarmungslos weiter. Nach Spieltag eins, zwei und drei an den vergangenen drei Tagen steht heute um 20 Uhr der vierte Spieltag auf dem Plan.

Auch heute stehen in der Marshall Arena in Milton Keynes fünf Partien an, los geht es mit dem Duell zwischen Dimitri van den Bergh und Peter Wright, ehe sich Jonny Clayton und Ex-Weltmeister Rob Cross gegenüber stehen. Im Anschluss kommt es zu den Duellen Jose de Sousa - Nathan Aspinall und James Wade - Michael van Gerwen, ehe Gary Anderson und Glen Durrant den Abend beschließen.

Premier League of Darts: Die heutigen Spiele im Überblick

Datum Spieler 1 Spieler 2 7. April Dimitri van den Bergh Peter Wright 7. April Jonny Clayton Rob Cross 7. April Jose de Sousa Nathan Aspinall 7. April James Wade Michael van Gerwen 7. April Gary Anderson Glen Durrant

Raymond van Barneveld: Seinetwegen spielt die Niederlande Darts © getty 1/20 Raymond van Barneveld ist wieder da und holte zuletzt seinen ersten Turniersieg seit sieben Jahren. SPOX blickt auf die Karriere des Mannes zurück, der Darts in den Niederlanden populär machte © getty 2/20 Beginnen wir mit einem Highlight: 1998 hat Barney, der einst als Postzusteller arbeitete, seinen ersten WM-Titel abgeräumt (bei der BDO). Im Finale heißt es am Ende 6-5 gegen Richie Burnett. © getty 3/20 Schon vor der Jahrtausendwende zeichnet sich eine besondere Rivalität zwischen Barney und Phil "The Power" Taylor ab, die 2017 ein episches Ende findet. © getty 4/20 1999 kann van Barneveld seinen WM-Titel im Finale gegen Ronnie Baxter verteidigen - die Haarpracht schwindet währenddessen schon so langsam... © getty 5/20 In der BDO krönt sich Barney, gelegentlich leicht verschwitzt, 2003 und 2005 zum dritten und vierten Mal zum Weltmeister, 2007 wechselt er dann zum Start der Premier League in die PDC. © getty 6/20 Gleich in seiner Debütsaison bei der PDC treffen sich Barney und Taylor in einem WM-Final-Thriller, aus dem der Niederländer im Sudden Death schließlich als Sieger hervorgeht. Es ist das wohl beste Darts-Match aller Zeiten. © getty 7/20 Doch van Barneveld muss auch Rückschläge einstecken: Etwa 2009, als ihn Taylor in der Final-Neuauflage mit 7:1 deklassiert. Barney gratuliert fair - doch es bleibt bis heute sein letztes WM-Endspiel. © getty 8/20 Auf anderen Bühnen läuft es derweil ganz gut: Titel bei den UK Open 2006 und 2007 schmücken seine Vitrine ebenso wie 2012 der Grand Slam of Darts. Bis 2013 stehen zudem 14 Turniersiege auf der PDC-Pro-Tour zu Buche. © getty 9/20 Doch neben Titeln stellt Barney auch außergewöhnliche Bestmarken auf: 2009 gelingt ihm beispielsweise als erster Darts-Spieler überhaupt ein 9-Dart-Finish bei einer WM. © getty 10/20 Es dauerte ein bisschen, doch 2014 darf sich van Barneveld dann auch endlich Premier-League-Champion nennen - vor seinem Finalsieg gegen Landsmann Michael van Gerwen schaltet er im Halbfinale Phil Taylor aus. © getty 11/20 Bei der Weltmeisterschaft 2017 kommt es noch einmal zum Duell der Duelle mit Taylor. Barney siegt und packt im Anschluss den "Taylor-Move" aus: Er lässt seinen geschlagenen Gegner auf dem Dartboard unterschreiben. © getty 12/20 Kurz darauf zeigt Barney, dass er noch immer ein Champion ist: In beeindruckender Manier fügt er MvG im März 2017 die erste Niederlage nach 44 ungeschlagenen TV-Matches zu. © getty 13/20 Dann folgt einer Reihe von Rücktritten: Nach dem Viertelfinal-Aus bei den UK Open 2017 sorgt er mit einem Facebook-Post für Verwirrung - doch die Karriere von "The Man" ist noch längst nicht zu Ende © getty 14/20 Ende 2019, unmittelbar nach seinem Erstrundenaus bei der WM, scheint die Karriere des fünfmaligen Weltmeisters dann endgültig vorbei zu sein. In einem denkwürdigen Interview sagt Barney unter anderem: "Die Dämonen haben gewonnen." © getty 15/20 Seine freie Zeit scheint der Niederländer zu genießen, so eröffnet er etwa einen Dartsshop in Rotterdam oder spielt in einem Musikvideo des mit ihm befreundeten Rappers Maradonnie mit. © imago images 16/20 Dennoch kehrt der mittlerweile 53-Jährige nochmal zurück: Über die Q-School holt er sich die Tour Card und feiert nach drei Tagen auf der Tour im Februar 2021 bei den Players Championsship seinen ersten Turniersieg seit sieben Jahren. © getty 17/20 Seit Jahren ist "Eye of the Tiger" bei Barneys Walk-on zu hören und wird von den Fans gefeiert. © getty 18/20 Publikumsliebling ist der Holländer sowieso: Bei jedem Turnier wird er von den Fans gefeiert - und zwar nicht nur den mitgereisten Oranjes. © getty 19/20 Die "Barney-Army" ist überall extrem lautstark dabei. Selbst wenn es in England gegen einen Briten zugeht, genießt er die Unterstützung seiner Fans. © getty 20/20 Auch wenn Taylor den Sport zu dem gemacht hat, was er heute ist: Barney hat dem Darts ebenfalls eine Menge gegeben und wird den Fans immer in Erinnerung bleiben.

Premier League of Darts, 4. Spieltag heute live im TV und Liveticker

Die gesamte Session des 4. Spieltags der Premier League of Darts könnt Ihr wie gewohnt live und in voller Länge auf DAZN verfolgen.

Der Streaming-Dienst ist ab 20 Uhr live auf Sendung, am Mikrofon begleiten Elmar Paulke und Experte Rene Eidams das Geschehen live für Euch.

Bei DAZN könnt Ihr neben der Premier League of Darts auch alle weiteren TV-Turnier der PDC live verfolgen. Hinzu kommen Live-Events aus Fußball (Champions League, Europa League, Bundesliga, Serie A, LaLiga, Ligue 1), US-Sport (NBA, NFL, MLB, NHL), Boxen, UFC, Radsport, Rennsport und vieles mehr.

Das gesamte Angebot könnt Ihr für 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr nutzen. Das Beste: Die ersten vier Wochen sind im Rahmen eines Probemonats kostenfrei. Jetzt sichern!

Auch Sport1 ist ab 20 Uhr im TV und im kostenlosen Livestream auf Sendung.

Premier League of Darts 2021, Teilnehmer: Diese Spieler sind dabei

Kurz vor dem Beginn der diesjährigen Premier-League-Saison musste mit Gerwyn Price der amtierende Weltmeister und Weltranglistenerste absagen. Der Grund: Ein positiver Corona-Test. Für ihn rückte mit James Wade ein gestandener PL-Spieler ins Teilnehmerfeld nach.

Die zehn Teilnehmer der Premier League of Darts 2021:

Michael van Gerwen

Peter Wright

James Wade

Rob Cross

Nathan Aspinall

Gary Anderson

D. Van den Bergh

Glen Durrant

Jose de Sousa

Jonny Clayton

© getty Gerwyn Price ist der amtierende Weltmeister.

Premier League of Darts 2021: Modus, Preisgeld

In diesem Jahr ist alles anders bei der Premier League of Darts. Aufgrund der Corona-Pandemie werden alle Spieltage in der Marshall Arena in Milton Keynes ausgetragen. Die ersten neun Spieltage finden dabei im Modus "Jeder gegen Jeden" in zwei Sessions innerhalb von 17 Tagen statt, ehe die Judgement Night am 22. April den Abschluss der ersten Phase der Saison bildet.

Im Anschluss an die Judgement Night scheiden die beiden letzten Spieler der Tabelle aus und die verbliebenen acht Spieler machen dann an weiteren sieben Spieltagen die vier Halbfinalisten unter sich aus.

Aus diesen dann verbleibenden vier Spielern resultiert dann auch der Sieger, der im großen Finale am 28. Mai ermittelt wird.

Das Preisgeld kann sich in diesem Jahr auch wieder sehen lassen, insgesamt 825.000 Pfund schüttet die PDC aus. Alleine der Sieger geht mit 250.000 Pfund nach Hause.

Auch für einen 9-Darter gibt es erneut einen Bonus. Wem dieses Kunststück gelingen sollte, kassiert dafür 50.000 Pfund. Zuletzt gelang dies in der Premier League Peter Wright in der vergangenen Saison gegen Daryl Gurney.

Die Preisgelder bei der Premier League of Darts 2021 im Überblick