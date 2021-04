Premier League of Darts, 2. Spieltag: Michael van Gerwen lässt Peter Wright keine Chance

Am 2. Spieltag der Premier League of Darts hat Michael van Gerwen deutlich gegen Peter Wright gewonnen. Anschließend stichelte der Niederländer gegen "Snakebite".

Zu den Ergebnissen vom Vortag geht es hier entlang.

MvG gewann das wenig hochklassige Match gegen Wright mit 7:2. Dabei reichte ihm eine mäßige Leistung gegen den desolaten Schotten.

"Ich bin glücklich mit dem Sieg, aber nicht über meine Performance. Aber mit einem 92er-Average gegen Peter Wright zu gewinnen, da kann ich mich nicht beschweren. Es ist immer schön, gegen ihn zu gewinnen", sagte MvG sichtlich überrascht und schob stichelnd nach: "Das war wahrscheinlich mein schlechtestes Match in den letzten 20 Partien, die ich auf der Bühne spielte. Aber ich kann mich über den Sieg nicht beschweren. Unter diesen Bedingungen gegen Peter Wright zu gewinnen, fühlt sich richtig gut an."

Doch damit nicht genug: Van Gerwen warf Wright vor, "überhaupt nicht" gespielt zu haben. "Man muss Kapital aus seinen Fehlern ziehen. Das ist nicht immer leicht. Wenn man zu sehr gewinnen will, macht man Fehler. Das ist mit meinem Spiel passiert. Aber ich habe die zwei Punkte in der Tasche."

Als der Reporter zu einer weiteren Frage ansetzen wollte, grätschte MvG dazwischen, um Wright weiter zu demütigen. "Schau, ich habe zwei Punkte in dieser Tasche ..." sagte er und griff in eine Hosentasche, ehe er zur anderen wechselte und anfügte "... und Peter Wright habe ich in dieser". Anschließend lachte er.

Die Aussagen haben eine Vorgeschichte: Wright hatte van Gerwen im Vorfeld des Duells attackiert. "Er wird dieses Jahr kein TV-Turnier gewinnen", sagte Wright nach seinem ersten Titel des Jahres beim Players Championship 8 im PDC-Interview.

Es fanden noch vier weitere Spiele an diesem Abend statt. Gary Anderson zitterte sich zu einem knappen Sieg gegen Jose de Sousa, Jonny Clayton schlug Vorjahressieger Glen Durrant deutlich, Dimitri Van den Bergh gewann nach einer starken Leistung gegen Nathan Aspinall und James Wade unterlag Rob Cross.

Darts: Die Ergebnisse vom 2.Spieltag der Premier League