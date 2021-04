Schon heute geht es mit dem 2. Spieltag der Premier League auf Darts weiter. Hier erfahrt Ihr, wie die Übertragung heute live im TV und Livestream läuft.

Sichere Dir hier den gratis Probemonat von DAZN und verfolge die Premier League of Darts live!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Darts live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Premier League of Darts, 2. Spieltag: Diese Spiele stehen heute an

Auch heute stehen wieder fünf Spiele auf dem Programm. Vorjahressieger Glen Durrant trifft auf Jonny Clayton, Michael van Gerwen bekommt es mit Peter Wright zu tun.

Außerdem fordert Gary Anderson Jose de Sousa, Nachrücker James Wade trifft auf Rob Cross und Dimitri Van den Bergh duelliert sich mit Nathan Aspinall.

Premier League of Darts: Die heutigen Spiele im Überblick

Datum Spieler 1 Spieler 2 6. April Gary Anderson Jose de Sousa 6. April Jonny Clayton Glen Durrant 6. April D. Van den Bergh Nathan Aspinall 6. April M. van Gerwen Peter Wright 6. April James Wade Rob Cross

© imago images / Pro Sports Images Gary Anderson gewann die Premier League of Darts zuletzt 2015.

Premier League of Darts: 2. Spieltag heute live im TV und Livestream

Wie an allen Spieltag der Premier League of Darts seid Ihr auch heute bei DAZN live dabei. Der Streamingdienst geht um 20 Uhr auf Sendung.

Durch die Spiele wird Euch neben Kommentator Tom Kirsten Tomas "Shorty" Seyler als Experte begleiten.

Sichere Dir hier den gratis Probemonat von DAZN und verfolge die Premier League of Darts live!

Um auch nach dem gratis Probemonat Zugriff auf das Programm von DAZN zu haben, benötigt Ihr ein Abonnement. Dieses kostet Euch wahlweise 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr.

Premier League of Darts 2021, Teilnehmer: Diese Spieler sind dabei

Ursprünglich war auch Weltmeister Gerwyn Price als Teilnehmer eingeplant, der Waliser infizierte sich allerdings kurz vor dem Start mit dem Coronavirus. James Wade ersetzt ihn.

Die zehn Teilnehmer der Premier League of Darts 2021:

Michael van Gerwen

Peter Wright

James Wade

Rob Cross

Nathan Aspinall

Gary Anderson

D. Van den Bergh

Glen Durrant

Jose de Sousa

Jonny Clayton

© getty Michael van Gerwen gewann die UK Open im vergangenen Jahr.

Premier League of Darts 2021: So viel Preisgeld schüttet die PDC aus

Wie im vergangenen Jahr schüttet der weltweit größte Dartsverband, die PDC, als Ausrichter der Premier League of Darts insgesamt 825.000 Pfund aus. 250.000 Pfund davon gehen an den Sieger, der unterlegene Finalist erhält 120.000 Pfund.

50.000 Pfund winken zusätzlich dem Spieler, der einen 9-Darter wirft. Dieses Sonderpreisgelb lobte Sponsor Unibet aus.

Wie in den vergangenen Jahren auch, fließen die in der Premier League of Darts eingespielten Preisgelder nicht in die Order of Merit, also die Weltrangliste, ein. Grund dafür ist der Einladungsturniercharakter der PL.

Die Preisgelder bei der Premier League of Darts 2021 im Überblick