Heute startet mit den UK Open das nächste große Dartsturnier in diesem Jahr. Wie Ihr den Turnierauftakt heute live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Darts heute live - Tag 1 bei UK Open: Die wichtigsten Infos

Am heutigen Freitag, den 5. März, geht mit den UK Open das nächste Darts-Majorturnier los. Der Wettbewerb wird in der Marshall Arena von Milton Keynes (England) von heute bis zum Sonntag, den 7. März, ausgetragen. An den drei Spieltagen dürfen wegen der Corona-Pandemie keine Zuschauer mit dabei sein.

Abgesehen von den ersten Runden wird das Turnier ohne Setzliste gespielt. Heißt: stärkere Spieler können viel früher aufeinandertreffen und schwächere Spieler haben bessere Chancen, weit zu kommen.

Heute werden die Partien der 1., 2., 3. und 4. Runde gespielt. Wie üblich werden die Matches auch bei den UK Open in zwei Sessions aufgeteilt. Die frühere Session startet um 13 Uhr, die spätere am Abend um 20 Uhr. Von Runde 1 bis Runde 3 wird im Best-of-11-Legs-Modus gespielt, in der 4. Runde dann im Best-of-19-Legs-Modus.

Da die besten 32 Spieler des PDC Order of Merit ab Runde vier ins Turnier einsteigen, sind heute auch Stars wie Michael van Gerwen oder Gerwyn Price im Einsatz. Mit Gabriel Clemens (Top 32), Max Hopp, Steffen Siepmann, Florian Hempel, Martin Schindler, Michael Unterbuchner und Robert Marijanovic werfen heute gleich sieben Deutsche die Pfeile.

Darts: Der Zeitplan der UK Open

Datum Runde Freitag, 05. März 1., 2., 3. und 4. Runde Samstag, 06. März 5. und 6. Runde Sonntag, 07. März Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Darts heute live: Tag 1 bei UK Open im TV und Livestream

Den Auftakt des "FA Cup of Darts" könnt Ihr heute live und in voller Länge im Free-TV bei Sport1 sehen. Beide Sessions werden außerdem auch im kostenlosen Livestream angeboten.

Zudem überträgt DAZN bereits ab 13 Uhr den Wettkampf heute. Beim Streamingdienst begleiten Euch Kommentator Elmar Paulke und Experte Rene Eidams. DAZN ist übrigens auch morgen und übermorgen wieder mit dabei.

