Darts-WM - Viertelfinale: Ratajski eröffnet gegen Bunting - Anderson, Price und MvG im Einsatz

Bei der Darts-WM in London beginnt am Neujahrstag die ganz heiße Phase. Im Ally Pally stehen am 1. Januar alle vier Viertelfinals auf dem Programm (ab 13 Uhr LIVE auf DAZN). Den Anfang machen Clemens-Bezwinger Krzysztof Ratajski (Polen) und der Engländer Stephen Bunting (13.15 Uhr im LIVETICKER).

Im zweiten Match der Nachmittagssession bekommt es Gary Anderson aus Schottland mit dem niederländischen Überflieger Dirk van Duijvenbode zu tun (15.15 Uhr im LIVETICKER). Alle Viertelfinals werden im Modus Best-of-Nine-Sets ausgetragen. Wer ins Halbfinale einziehen möchte, muss also fünf Sätze für sich entscheiden.

Am Abend eröffnen Gerwyn Price (Wales) und Daryl Gurney (Nordirland) die Session (19.15 Uhr im LIVETICKER). Zum Abschluss des Tages stehen sich Michael van Gerwen (Niederlande) und der Engländer Dave Chisnall (21 Uhr im LIVETICKER) gegenüber.

Danach geht es Schlag auf Schlag weiter. Am Samstag werden ab 19 Uhr bereits die Halbfinals (Best-of-11-Sets) ausgetragen, ehe am Sonntag um 20.30 Uhr das große Finale (Best-of-13-Sets) ansteht.

Nachmittagssession (ab 13.15 Uhr):

Spieler 1 Ergebnis Spieler 2 Krzysztof Ratajski -:- Stephen Bunting Gary Anderson -:- D. Van Duijvenbode

Abendsession (ab 19.15 Uhr):