Darts-WM-Finale: Gerwyn Price - Gary Anderson heute im Liveticker

Endlich ist es soweit: Heute wird im Finale der Darts-WM ein neuer Weltmeister gekürt. Es stehen sich der Waliser Gerwyn Price und der Schotte Gary Anderson gegenüber. Hier bei SPOX könnt Ihr das Endspiel im Ally Pally im Liveticker verfolgen.

Jetzt mit dem DAZN-Probemonat das WM-Finale zwischen Gerwyn Price und Gary Anderson live und in voller Länge mitverfolgen!

Darts-WM: Das Finale zwischen Gerwyn Price und Gary Anderson im Liveticker - Vor Beginn

Anderson kann mit einem Sieg heute zum dritten Mal Weltmeister werden. "The Flying Scotsman" krönte sich bereits 2015 und 2016 zum Weltmeister. Price hingegen wartet immer noch auf einen WM-Titel. im vergangenen Jahr scheiterte "The Iceman" im Halbfinale am späteren Weltmeister Peter Wright.

Gerwyn Price setzte sich im Halbfinale gegen Stephen Bunting mit 6:4 durch. Gary Anderson löste sein Finalticket nach einem 6:3-Sieg über van-Gerwen-Bezwinger Dave Chisnall.

Herzlich willkommen zum Finale der Darts-Weltmeisterschaft. Das Duell beginnt heute um 20.45 Uhr im Londoner Ally Pally. Gespielt wird im Best-of-13-Sets-Modus.

Darts-WM: Das Finale zwischen Gerwyn Price und Gary Anderson live im TV und Livestream

Zwei Anbieter zeigen das Darts-Finale heute. Zum einen ist Sport1 für die Übertragung im Free-TV verantwortlich. Der Sportsender bietet zusätzlich auch einen kostenlosen Livestream an.

Zum anderen überträgt DAZN ebenfalls das Endspiel im Ally Pally. Auch im Finale wird eine Übertragung mit den originalen englischen Kommentatoren als Alternative zu der mit deutschen Kommentatoren angeboten. Jetzt den kostenlosen Probemonat sichern und damit das Finale schauen.

Darts-WM: Der Weg ins Finale

Gerwyn Price:

Runde Ergebnis Gegner 2. Runde 3:2 Jamie Lewis 3. Runde 4:3 Brendan Dolan Achtelfinale 4:1 Mervyn King Viertelfinale 5:4 Daryl Gurney Halbfinale 6:4 Stephen Bunting

Gary Anderson: