Darts-WM, Tag 8: Rob Cross und Adrian Lewis scheitern früh - Van den Bergh bärenstark

Die beiden früheren Darts-Weltmeister Rob Cross und Adrian Lewis sind bei der WM 2021 bereits in der 2. Runde gescheitert. Besser machten es die gesetzten Simon Whitlock und Dimitri Van den Bergh.

Cross ist bereits der fünfte gesetzte Spieler, der es nicht in Runde drei geschafft hat. Beim Stand von 2:2 im entscheidenden fünften Satz beendete Dirk van Duijvenbode das Match mit einer Doppel-18. Newcomer van Duijenbode, Spitzname "Aubergenius", scorte schlechter, traf dafür aber überragende 53 Prozent seiner Doppel.

Van den Bergh gab sich gegen Routinier Paul Lim keine Blöße und zeigte eine bärenstarke Leistung. Mit seinem Scoring von 105,61 ließ er Lim keine Chance, zudem verwandelte er über die Hälfte seiner Versuche auf die Doppel.

Im ersten Spiel der Abendsession besiegte Danny Noppert, Nummer 25 der Setzliste, Außenseiter Cameron Carolissen. Dabei reichten ihm schwache Werte von 80,56 Punkte im Average und 29,03 Prozent auf die Doppelfelder. Auch das Niveau in der Partie zwischen Devon Petersen gegen Steve Lennon war überschaubar, der "African Warrior" nutzte erst seinen neunten Match-Dart zum Sieg.

In der frühen Session des Tages zogen Brendan Dolan, Joe Cullen, Simon Whitlock und Danny Baggish in die 3. Runde ein. Baggish besiegte Adrian Lewis, den Weltmeister von 2011 und 2012. "Jackpot" traf in den ersten beiden Sätzen nur einen seiner 16 Versuche auf Doppel, das Comeback kam zu spät.

Hochklassig wurde es beim knappen Sieg von Whitlock über den Litauer Darius Labanauskas. Der "Wizard" musste einen Turnier-Bestwert von zehn 180ern verwandeln, um sich in fünf Sätzen durchzusetzen.

Darts-WM: Die Ergebnisse vom Dienstag

Mittagssession

Runde Spieler 1 Spieler 2 Ergebnisse 2. Runde Brendan Dolan Edward Foulkes 3:1 2. Runde Joe Cullen Wayne Jones 3:0 2. Runde Simon Whitlock Darius Labanauskas 3:2 2. Runde Adrian Lewis Danny Baggish 1:3

Abendsession: