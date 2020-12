Darts-WM: Spielplan, 1. Runde, Teilnehmer, deutsche Spieler

Die Darts-WM steht an: Ab Dienstag, dem 15. Dezember fliegen die ersten Wurfpfeile bei der World Darts Championship. Alle Informationen zum Spielplan, der 1. Runde, den Teilnehmern und deutschen Spielern bekommt Ihr hier.

Keine Sekunde der World Darts Championship verpassen? Dafür gibt's den kostenlosen Probemonat auf DAZN!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Darts live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Darts-WM: Der Spielplan und 1. Runde

Bei der Darts-WM gibt es keine Gruppenphase. Wer in der 1. Runde im "Best of 5"-Spielmodus verliert, scheidet aus. Im Laufe des Turniers erhöht sich die Anzahl der maximalen Sätze bis zur Entscheidung eines Spiels über "Best of 7" in der 3. und 4. Runde auf "Best of 13" im Finale.

Die 1. Runde der Darts-WM

Spieler 1 Spieler 2 Ryan Murray vs. Lourence Illagan Steve West vs. Amit Gilitwala Luke Woodhouse vs. Jamie Lewiis Jason Lowe vs. Dmitriy Gorbunov Dirk van Duijvenbode vs. Bradley Brooks Scott Waites vs. Matt Campbell Callan Rydz vs. James Bailey Keegan Brown vs. Ryan Meikle Luke Humphries vs. Paul Lim Kim Huybrechts vs. Di Zhuang William O'Connor vs. Niels Zonneveld Steve Beaton vs. Diogo Portela Madars Razma vs. Toru Suzuki Ross Smith vs. David Evans Ryan Joyce vs. Karel Sedlacek Wayne Jones vs. Ciaran Teehan John Henderson vs. Marko Kantele Darius Labanauskas vs. Chengan Liu Max Hopp vs. Gordon Mathers Maik Kuivenhoven vs. Matthew Edgar Damon Heta vs. Danny Baggish Jeff Smith vs. Keane Barry Ryan Searle vs. Danny Lauby Derk Telnekes vs. Nick Kenny Martijn Kleermaker vs. Cameron Carolissen Andy Boulton vs. Deta Hedman Ron Meulenkamp vs. Boris Krcmar Adam Hunt vs. Lisa Ashton Steve Lennon vs. Daniel Larsson Mike De Decker vs. Edward Foulkes Andy Hamilton vs. Nico Kurz Mickey Mansell vs. Haupai Puha

Darts-WM live im TV und Livestream sehen

Die Darts-WM ist live im Free-TV bei Sport 1 zu sehen. Dort werden Moderator Hartwig Thöne und Moderatorin Jana Wosnitza Euch regelmäßig durch das Programm begleiten.

Auch DAZN zeigt alle Spiele der World Darts Championship live und in voller Länge. In diesem Jahr habt Ihr neben dem deutschen Team an Experten und Kommentatoren - Elmar Paulke ist selbstverständlich wieder dabei - die Option, das gesamte Turnier im englischsprachigen Originalkommentar zu genießen.

Der Streamingdienst zeigt außerdem europäischen Spitzenfußball, die Handball-Champions-League, Basketball, WWE, UFC, Boxen, US-Sport (NFL, MLB und NHL), Tennis, Schach, Wintersport, Motorsport, Radsport, Beachvolleyball, Rugby, eSports und noch vieles mehr!

Nach dem kostenlosen Probemonat auf DAZN kostet ein monatlich kündbares Abo 11,99 Euro, das Jahresabo 119,99 Euro.

© imago images / Pro Sports Images

Darts WM: Alle 96 Teilnehmer

Die Top 32 der PDC Order of Merit sind als Teilnehmer der 2. Runde gesetzt, in der 1. Runde treffen ausschließlich die Top 32 der PDC Pro Tour Order of Merit sowie die 32 Teilnehmer aus verschiedensten International Qualifiers aufeinander.

Aus den drei möglichen Pfaden hat sich jeweils ein Deutscher für die Darts WM qualifiziert. Gabriel Clemens greift in der 2. Runde als 31. der PDC Order of Merit ein, Max Hopp als Nummer 18 der PDC Pro Tour Order of Merit und Nico Kurz als Sieger der PDC Europe Super League Germany gehen dagegen direkt in der 1. Runde an die Scheibe.