Weiter geht's im Ally Pally: Auch ohne Zuschauer steigt am heutigen Freitag der 4. Spieltag der Darts-WM in London. Alle Infos zum Spielplan von heute und der Übertragung im TV und Livestream bekommt Ihr hier.

Darts-WM 2021: Diese Spiele stehen heute an

Acht Spiele stehen heute auf dem Programm, aufgeteilt sind diese wie gewohnt in eine Mittags- und eine Abendsession. Los geht's ab 13 beziehungsweise 19 Uhr deutscher Zeit.

Mittagssession (ab 13 Uhr)

Runde Spieler 1 Spieler 2 1 Mickey Mansell Haupau Puha 1 Darius Labanauskas Chengan Liu 1 Wayne Jones Ciaran Teehan 2 Jamie Hughes Adam Hunt

Abendsession (ab 19 Uhr)

Runde Spieler 1 Spieler 2 1 Dirk van Dujvenbode Bradley Brooks 1 John Henderson Marko Kantele 1 Luke Humphries Paul Lim 2 James Wade Callan Rydz

Darts-WM heute live: 4. Spieltag im TV und Livestream

Zwei Wege führen heute ins Darts-Mekka: Sport1 zeigt beide Sessions live und frei empfangbar, DAZN ist mit Elmar Paulke ebenfalls auf Sendung und zeigt alle Spiele live.

Die "Stimme des deutschen Darts" empfängt Euch heute gemeinsam mit Experte Rene Eidams beim Streamingdienst DAZN ab 13 Uhr live, abends geht es um 19 Uhr los. Zudem habt Ihr beim "Netflix des Sports" die Möglichkeit, die Spiele im englischen Originalkommentar zu verfolgen.

© imago images / Pro Sports Images

Darts-WM 2021: Die Ergebnisse vom Donnerstag

Ergebnisse der Mittagssession

Runde Spieler 1 Spieler 2 Ergebnis 1 Madars Razma Toru Suzuki 3:0 1 Mike De Decker Edward Foulkes 0:3 1 Ryan Murray Lourence Ilagan 3:1 2 Daryl Gurney William O'Connor 3:2

Ergebnisse der Abendsession

Runde Spieler 1 Spieler 2 Ergebnis 1 Luke Woodhouse Jamie Lewis 2:3 1 Ron Meulenkamp Boris Krcmar 3:1 1 Ryan Searle Danny Lauby 3:2 2 Jose de Sousa Ross Smith 3:1

Terminplan der Darts-WM 2021

Die erste Runde endet übermorgen, die 2. am 23. Dezember. Mit dem Best-of-7-Modus geht es dann nach der Weihnachtspause am 27. Dezember los, ehe im neuen Jahr die besten acht Spieler um die Darts-Krone kämpfen. Das Finale steigt am 3. Januar 2021.