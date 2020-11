Weltmeister Peter Wright gewinnt EM-Titel in Oberhausen durch klaren Erfolg über James Wade

Weltmeister Peter Wright hat erstmals die European Darts Championship gewonnen. Im Finale in Oberhausen setzte er sich gegen den Sieger von 2018, James Wade, überlegen mit 11:4 durch und sicherte sich 120.000 Britische Pfund Preisgeld.

Im Halbfinale zuvor gewann "Snakebite" Wright 11:8 gegen den Waliser Jonny Clayton, der zum Auftakt den deutschen Hoffnungsträger Max Hopp geschlagen hatte. Wade siegte 11:10 gegen den Südafrikaner Devon Peterson.

Wright dominierte das Finale beinahe nach Belieben. Der 50-Jährige legte gegenüber seinem Gegner einen um fast zehn Punkte höheren Drei-Dart-Average hin (104,33 zu 95,28) und beendet die Partie mit High Finishes von 143 und 125. Zudem gelangen Wright sechs 180er.

Nachdem Wright schnell auf 3:0 enteilt war, kam Wade besser in die Partie und schien mithalten zu können, als er auf 4:6 in den Legs verkürzte. Doch dann spielte Wright nahezu perfekt auf, startete allein zwei Legs in Folge mit sechs perfekten Darts, und zog unaufhaltsam davon. Für Wright war es nach der WM und dem Masters der dritte Erfolg in einem Major-Turnier in diesem Jahr.

Darts-EM: Die Resultate der Halbfinals

Spieler 1 Spieler 2 Ergebnis James Wade Devon Petersen 11:10 Peter Wright Jonny Clayton 10:8

Darts-EM: Das Viertelfinale im Überblick