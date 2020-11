Mit den Players Championship Finals steht das letzte große Turnier vor der Darts-WM Mitte Dezember an. Am heutigen Tag 1 beginnt das Turnier mit den Erstrundenpartien aller 64 Starter. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Event live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Darts, Players Championship Finals live: Datum, Uhrzeit, Austragungsort, Zeitplan

Die 13. Auflage der Players Championship Finals steigt vom 27. bis 29. November in der Ricoh Arena in Coventry, England. Aufgrund der Corona-Pandemie wird das komplette Turnier ohne Zuschauer ausgetragen.

Los geht es mit den ersten Erstundenpartien am 27. November um 14 Uhr (bis circa 18 Uhr), die Abendsession mit den restlichen Spielen startet dann um 20 Uhr und ist bis 24 Uhr angesetzt. Am Samstag geht es mit den Partien der 2.- und 3. Runde weiter, am Sonntag finden die Viertelfinals, Halbfinals sowie das große Finale statte.

Zwischen den Halbfinals und dem Finale findet traditionell das Finale der Junioren-WM statt, in diesem Jahr stehen sich die beiden Engländer Bradley Brooks und Joe Davis gegenüber.

Darts, Players Championship Finals: Der Zeitplan

Datum Uhrzeit Runde Distanz 27.11.2020 14 bis 18 Uhr 1. Runde (Mittagssession) Best of 11 Legs 27.11.2020 20 bis 24 Uhr 1. Runde (Abendsession) Best of 11 Legs 28.11.2020 14 bis 18 Uhr 2. Runde Best of 11 Legs 28.11.2020 20 bis 24 Uhr 3. Runde Best of 19 Legs 29.11.2020 14 bis 18 Uhr Viertelfinals Best of 19 Legs 29.11.2020 20 bis 22 Uhr Halbfinals Best of 21 Legs 29.11.2020 22 Uhr Junioren-WM Finale Best of 11 Legs 29.11.2020 22.45 Uhr Finale Best of 21 Legs

Darts Players Championship Finals: Tag 1 heute live im TV und Livestream

Tag 1 der WM-Generalprobe beginnt mit den Partien der 1. Runde ab 14 Uhr, wobei gleichzeitig auf zwei Bühnen gespielt wird. Auf Bühne 1 startet die Session mit der Partie Dirk van Duijvenbode gegen William O'Connor, auf Bühne zwei eröffnet der "History Maker" Brendan Dolan gegen Luke Woodhouse. Aus deutscher Sicht ist Gabriel Clemens die einzige Hoffnung auf eine gute Platzierung. Mensur Suljovic musste derweil aus gesundheitlichen Gründen seine Teilnahme absagen.

Das gesamte Turnier könnt Ihr live auf DAZN verfolgen. Der Streaming-Dienst zeigt alle Sessions live und in voller Länge. Als Kommentator ist wie gewohnt Elmar Paulke zur Stelle, der von Tomas "Shorty" Seylers Expertise unterstützt wird.

Darts Players Championship Finals, Tag 1: Die Mittagssession im Überblick

Bühne 1 (ab 14 Uhr)

Spieler 1 Spieler 2 D. van Duijvenbode William O'Connor Michael Smith Boris Krcmar Rob Cross Jason Lowe Joe Cullen Adam Hunt Devon Petersen Luke Humphries Ryan Searle Dimitri Van den Bergh Adrian Lewis Simon Whitlock

Bühne 2 (ab 14 Uhr)

Spieler 1 Spieler 2 Brendan Dolan Luke Woodhouse Ryan Joyce Andy Boulton Stephen Bunting Ryan Murray Krzysztof Ratajski Karel Sedlacek Gabriel Clemens Martijn Kleermaker Ian White William Borland Jonny Clayton Mickey Masell Daryl Gurney Callan Rydz Dave Chisnall Mervyn King

Darts Players Championship Finals, Tag 1: Die Abendsession im Überblick

Bühne 1 (ab 20 Uhr)

Spieler 1 Spieler 2 Nathan Aspinall Scott Waites Gary Anderson Keegan Brown James Wade Niels Zonneveld Peter Wright Ryan Meikle M. van Gerwen Darius Labanauskas Gerwyn Price John Henderson Jose de Sousa Mike De Decker

Bühne 2 (ab 20 Uhr)