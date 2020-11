Grand Slam of Darts: Peter Wright und Gabriel Clemens scheitern bereits in der Vorrunde

Gabriel Clemens hat am vierten Tag des Grand Slam of Darts sein letztes Gruppenspiel gegen Adam Hunt verloren und dadurch den Sprung ins Achtelfinale verpasst. Gleiches gilt für Weltmeister Peter Wright, der dramatisch scheiterte.

Clemens sorgte gegen Außenseiter Adam Hunt, nur die Nummer 94 der Weltrangliste, zu Beginn für scheinbar klare Verhältnisse, holte sich direkt das Break und scorte stark. Doch dann kam Hunt zurück und gewann nach 0:2-Rückstand fünf Legs in Folge.

Clemens traf nur zwei seiner sieben Würfe auf die Doppelfelder, bei Hunt waren es starke fünf von zehn. Hunt hatte auch bezüglich der Doppelquote (95,09 zu 91,89) und Aufnahmen mit 100 oder mehr Punkten am Ende die Nase vorn (17:14).

Durch die 2:5-Niederlage haben Clemens und Hunt die gleiche Leg-Differenz, aufgrund des gewonnenen direkten Vergleichs geht Platz zwei in der Gruppe allerdings an den Engländer. Den Gruppensieg hatte Michael van Gerwen bereits vor seinem abschließenden 5:3-Sieg gegen Joe Cullen sicher. Cullen fehlte nur ein Leg, um das Achtelfinale zu erreichen.

Weltmeister Wright hätte gegen Devon Petersen lediglich drei Legs für den Einzug in das Achtelfinale gebraucht, doch Snakebite verlor nach einer schwachen Leistung mit 2:5. Die Nummer zwei der Welt spielte gerade einmal einen Average von 83,12, Petersen war nicht viel besser (88,25).

Dadurch schaffte in der Gruppe E Ian White mit nur einem Sieg den Sprung in die nächste Runde, Petersen blieb in drei Spielen ungeschlagen. Außerdem im Achtelfinale stehen Michael Smith und Jose de Sousa aus Gruppe C sowie Gerwyn Price und Jonny Clayton aus Gruppe G. Price wendete das Aus gegen Ryan Joyce nach einem 2:4-Rückstand noch ab.

Bereits am Freitag geht es für einige der Spieler mit dem Achtelfinale weiter: Unter anderem trifft Price auf Nathan Aspinall, White nimmt es mit James Wade auf.

Grand Slam of Darts: Die Ergebnisse am Donnerstag