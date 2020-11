Grand Slam of Darts: Tag 3 heute live im TV oder Livestream

Am dritten Tag des Grand Slam of Darts stehen heute acht Gruppenspiele an. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, welche Begegnungen anstehen und wo Ihr live im TV oder Livestream dabei sein könnt.

Grand Slam of Darts - Tag 3: Der heutige Spieltag

Während an den ersten beiden Tagen beim Grand Slam of Darts jeweils 16 Gruppenspiele ausgetragen wurden, stehen am heutigen Mittwoch (18. November) nur acht Begegnungen im Plan. Der Darts-Nachmittag beginnt um 16 Uhr mit dem Duell Cross vs. Humprhies.

Spieler 1 Spieler 2 Rob Cross Luke Humphries Dave Chisnall Justin Pipe James Wade Glen Durrant Jermaine Wattimena Damon Heta Simon Whitlock Adam Gawlas Gary Anderson Ryan Searle Nathan Aspinall Ricky Evans Wayne Warren D. Van den Bergh

Grand Slam of Darts - Tag 3: Heute live im TV und Livestream

Wie viele andere Darts-Turniere läuft auch der Grand Slam of Darts live und in voller Länge auf DAZN. Auch am dritten Tag heißen die Kommentatoren Elmar Paulke und Tomas "Shorty" Seyler.

Ebenfalls kümmert sich auch Sport1 um die Übertragung - sowohl im TV als auch im Livestream.

Grand Slam of Darts: Die Ergebnisse von gestern

Die Ergebnisse der Tages-Session:

Uhrzeit Spieler 1 Ergebnis Spieler 2 ab 14 Uhr Ricky Evans 5:3 Wayne Warren Luke Humphries 5:4 Justin Pipe Ryan Searle 5:4 Adam Gawlas Glen Durrant 1:5 Damon Heta Gary Anderson 1:5 Simon Whitlock James Wade 5:3 Jermaine Wattimena Rob Cross 2:5 Dave Chisnall Nathan Aspinall 1:5 D. Van den Bergh

Die Ergebnisse der Abend-Session:

Uhrzeit Spieler 1 Ergebnis Spieler 2 ab 20 Uhr Jonny Clayton 3:5 Gerwyn Price Ryan Joyce 5:1 Mikuru Suzuki Gabriel Clemens 1:5 M. van Gerwen Joe Cullen 5:4 Adam Hunt Jose de Sousa 2:5 Michael Smith Krzysztof Ratajski 5:4 Lisa Ashton D. van Duijvenbode 2:5 Devon Petersen Peter Wright 5:3 Ian White

Grand Slam of Darts: Die Gruppe A im Überblick

Unter den 32 Teilnehmern ist auch ein Deutscher - Gabriel Clemens. Der 37-Jährige gewann zum Auftakt gegen den Engländer Joe Cullen mit 5:2, am Dienstag folgte eine klare 1:5-Niederlage gegen Michael van Gerwen.