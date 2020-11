Grand Slam of Darts: Ort, Datum, TV-Übertragung

Das legendäre Majorturnier Grand Slam of Darts steht wieder an! Neben Titelverteidiger Gerwyn Price, Peter Wright, Michael van Gerwen und weiteren Schwergewichten ist auch Gabriel Clemens am Start. Hier erfahrt Ihr, wo und wann das Turnier stattfindet und wie Ihr es im TV und Livestream verfolgen könnt.

Mit dem kostenlosen Probemonat auf DAZN seht ihr den kompletten Grand Slam of Darts live und exklusive in voller Länge - alle Spiele!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Darts live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Grand Slam of Darts: Zeitplan und Austragungsort

Der Grand Slam of Darts startet dieses Jahr am Montag, dem 16. November und endet mit dem Finale am 24. November (Dienstag). Zum dritten Mal seit Austragung des Majors im Jahr 2007 findet das Turnier dieses Jahr wieder in der Aldersley Leisure Village in Aldersley, Wolverhampton statt.

Grand Slam of Darts: Der Spielmodus

Der Grand Slam of Darts beginnt mit einer Gruppenphase, in der die 32 Teilnehmer auf acht Gruppen verteilt werden. Nachdem alle Gruppenmitglieder einmal gegen jeden anderen Spieler in ihrer Gruppe gespielt haben, qualifizieren sich die zwei Besten jeder Gruppe für das Achtelfinale.

In der Gruppenphase sind die Matches deutlich kürzer als im späteren K.o-System: Das Turnier beginnt mit "best of 9 legs"-Matches, die zu "best of 19 legs" im Achtelfinale und dann sogar "best of 31 legs" ab dem Viertelfinale werden.

Grand Slam of Darts live im TV und Livestream sehen

Der Grand Slam of Darts ist nicht im Free-TV zu sehen. DAZN übernimmt die Übertragung von der ersten Session bis zum Finale live und exklusiv in voller Länge. Gute Nachrichten für alle Darts-Fans: Natürlich ist Kommentator Elmar Paulke wieder tatkräftig dabei und bringt jede Menge erfahrene Experten mit!

Der Streamingdienst zeigt auch internationalen Spitzenfußball auf Klubebene und Nationenebene sowie Boxen, UFC, WWE, US-Sport aus der NFL, NBA, MLB, NHL, Darts, Snooker, Wintersport, Motorsport, Radsport, Rugby, Beachvolleyball, die Handball-Champions-League, eSports und noch vieles mehr!

Das komplette Angebot könnt Ihr mit einem monatlichen Abo für 11,99 Euro oder dem Jahresabo für 119,99 Euro genießen. In beiden Fällen könnt Ihr DAZN erstmal einen Monat lang kostenlos testen!

© imago images / Action Plus

Grand Slam of Darts: Teilnehmer und Gruppen

Der Grand Slam of Darts ist das einzige Turnier, bei dem sich Spieler der PDC und BDO untereinander messen. Den 30 Teilnehmern der PDC, die sich über Ranglisten, Qualifikationsturniere und andere Turniersiege qualifizieren schließen sich der Weltmeister und die Weltmeisterin der BDO an.

Die Ziffern in den Klammern bei einigen Teilnehmern weisen auf eine Top-8-Platzierung in der aktuellen Weltrangliste hin. Auch interessant: In Gruppe D treten vier Engländer gegeneinander an.