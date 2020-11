Grand Slam of Darts - das Finale heute live: Jose de Sousa gegen James Wade im TV und Livestream

Entscheidung beim Grand Slam of Darts! Nachdem die großen Favoriten nach und nach ausgeschaltet wurden, stehen sich heute Jose de Sousa und James Wade im Finale gegenüber. SPOX verrät Euch, wo und wann ihr das Endspiel live im TV und Livestream sehen könnt.

Grand Slam of Darts, Finale heute live: Beginn und Ort

Bereits zum 14. Mal wird der Grand Slam of Darts in der Ricoh Arena im englischen Coventry ausgetragen. Nach acht ereignisreichen Tagen treffen die beiden Finalisten Jose de Sousa und James Wade dann ab 19 Uhr aufeinander.

Gespielt wird im "Best of 31"-Modus. Es werden also 16 gewonnene Legs für den Sieg benötigt.

Grand Slam Of Darts: Die Halbfinal-Ergebnisse im Überblick

Spieler 1 Spieler 2 Ergebnis Jose de Sousa Simon Whitlock 16:12 Dimitri Van den Bergh James Wade 15:16

Grand Slam of Darts: Jose de Sousa gegen James Wade heute live im TV und Livestream

Das Finale des Grand Slam of Darts könnt Ihr heute live in voller Länge beim Streaminganbieter DAZN sehen. Der Streamingdienst bot bereits zu sämtlichen Spielen des Turniers eine Live-Berichterstattung an.

Als Kommentator ist niemand Geringeres als Elmar Paulke, auch als "die Stimme des Darts" bekannt, im Einsatz. Er wird von den beiden Experten Sarah Milkowski und Rene Eidams begleitet.

Neben den Ausnahmekönnern am Oche könnt Ihr bei DAZN auch jede Menge europäischen Spitzenfußball live sehen. DAZN besitzt die Übertragungsrechte an der Champions League, Europa League, Ligue 1, Serie A und von LaLiga. Auch die Bundesliga (40 Spiele) ist beim "Netflix des Sports" beheimatet. Auch Freunde des US-Sports (NBA, NFL, MLB, NHL), Kampfsports, Motorsports, Wintersports und von Tennis kommen bei DAZN voll auf ihre Kosten.

Das Abonnement kostet Euch lediglich 11,99 Euro im Monat oder wahlweise 119,99 Euro mit dem Jahresabo. Hier geht's zum kostenlosen Probemonat von DAZN.

Alternativ zu DAZN bietet auch der Privatsender Sport1 eine Übertragung im Free-TV an. Der Sportkanal stellt zudem einen kostenfreien Livestream via tv.sport1.de zur Verfügung.

Jose de Sousa beim Grand Slam of Darts: Weg ins Finale

Jose de Sousa spielt das mit Abstand beste Turnier seiner langen Karriere. Zudem nahm er erstmals am Grand Slam of Darts teil. Der 46-jährige Portugiese spielt seit 1993 Darts und ist seit 2011 in der PDC vertreten, zu großen Erfolgen kam er aber nie. Vor dem Grand Slam of Darts war er an Position 34 der Weltrangliste gesetzt.

In der Gruppe hatte er sich hinter Michael Smith mit Rang zwei für die Finalrunde qualifiziert. Im Achtelfinale schaltete er Dave Chisnall souverän mit 10:7 aus, ehe er sich bei dem Bully Boy für die Niederlage in der Vorrunde revanchierte (16:14).

Am vergangenen Dienstag gewann er nach einem bärenstarken Auftritt gegen den leicht favorisierten Simon Whitlock, der zuvor Michael van Gerwen aus dem Turnier geworfen hatte, mit 16:12.

Jose de Sousa: Alle Ergebnisse im Überblick

5:4-Sieg gegen Ratajski (Gruppenphase)

2:5-Niederlage gegen Smith (Gruppenphase)

5:1-Sieg gegen Ashton (Gruppenphase)

10:7-Sieg gegen Chisnall (Achtelfinale)

16:14-Sieg gegen Smith (Viertelfinale)

16:12-Sieg gegen Whitlock (Halbfinale)

James Wade beim Grand Slam of Darts: Weg ins Finale

James Wade gehört zu den erfolgreichsten Dartsprofis der Welt. The Machine, so sein Spitzname, ist zweifacher PDC-Weltmeister (2012 und 2013) sowie mehrfacher Sieger von Grand Slams.

Beim Grand Slam of Darts stand er zudem zweimal im Finale und triumphierte 2016 über Gary Anderson. Der Weltranglistenachte ist heute also klarer Favorit. Darüber hinaus ging er in allen Spielen des Turniers als Sieger aus der Halle.

Seine schwerste Aufgabe hatte der 37-jährige Engländer im Halbfinale gegen Mega-Talent Dimitri Van den Bergh. Nachdem Wade lange zurückgelegen hatte, drehte er kurz vor Matchende auf und rettete sich in den Decider. Durch eine überragende Quote auf die Triplefelder gewann er schließlich mit 16:15.

James Wade: Alle Ergebnisse im Überblick

5:2-Sieg gegen Heta (Gruppenphase)

5:3-Sieg gegen Wattimena (Gruppenphase)

5:2-Sieg gegen Durrant (Gruppenphase)

10:4-Sieg gegen White (Achtelfinale)

16:13-Sieg gegen Heta (Viertelfinale)

16:15-Sieg gegen Van den Bergh (Halbfinale)

Grand Slam of Darts: Preisgelder im Überblick

Wie im Vorjahr betragen die Prämien für den Grand Slam of Darts 550.000 Pfund. Der Sieger der Eric Bristow Trophy erhält ein Preisgeld von 125.000 Pfund.