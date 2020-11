Grand Slam of Darts, Achtelfinale: Tag 6 mit Michael van Gerwen und Gerwyn Price heute live im TV und Livetsream

Tag sechs beim Grand Slam of Darts - und heute geht es richtig zur Sache! Michael van Gerwen, Gary Anderson, Michael Smith, Gerwyn Price und vier weitere Hochkaräter kämpfen heute um den Einzug ins Viertelfinale. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Matches heute live im TV und Livetsream sehen könnt.

Du willst beim Grand Slam of Darts jeden Tag live dabei sein? Dann sichere Dir jetzt den kostenlosen Probemonat von DAZN.

Grand Slam of Darts, Achtelfinale: Die heutigen Duelle

Nachdem es am vergangenen Freitag noch etwas favoritenarm zuging, kommt es heute gleich zu mehreren Krachern. Den Anfang machen der sich in Topform befindende Michael Smith und Ex-Weltmeister Rob Cross.

Zum Abschluss kommt es dann zum Duell zwischen Vorjahressieger Gerwyn Price und Premier-League-Finalist Nathan Aspinall. Doch das Highlight wird das dritte Match des Abends zwischen Michael van Gerwen, der sich bisher in blendender Verfassung zeigt, und Gary Anderson sein.

Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 ab 20 Uhr Michael Smith Rob Cross Devon Petersen Damon Heta Michael van Gerwen Gary Anderson Gerwyn Price Nathan Aspinall

Grand Slam of Darts: Tag 6 heute live im TV und Livestream

Bei DAZN seid Ihr an der richtigen Adresse, wenn Ihr keinen einzigen Pfeil, der Richtung Oche fliegt, verpassen wollt. Der Streamingdienst besitzt die Übertragunsgrechte am gesamten Turnier und zeigt alle Matches live in voller Länge. Elmar Paulke, auch als "die Stimme des Darts" bekannt, kommentiert das Geschehen. Die beiden Experten Rene Eidams und Sarah Milkowski unterstützen ihn.

DAZN hat außerdem zahlreichen europäischen Spitzenfußball, darunter die Champions League, Europa League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 und LaLiga, im Programm. Auch US-Sport (NBA, MLB, NHL und NFL), Tennis, UFC, WWE und Boxen sind beim Streaminganbieter beheimatet.

Für 11,99 Euro im Monat oder wahlweise 119,99 Euro jährlich könnt Ihr Euch das Abonnement sichern. Hier geht's zum kostenlosen Probemonat von DAZN.

Alternativ könnt Ihr die vier heutigen Spiele des Grand Slam of Darts bei Sport1 sehen. Auch der Sportsender bietet einen Livestream an. Dieser ist kostenfrei.

Grand Slam of Darts: Ort und Modus

Der Grand Slam of Darts findet in der Ricoh Arena in Coventry in Großbritannien statt. Das Turnier erstreckt sich vom 16. bis zum 24. November, wenn das Finale steigt.

Ab dem Achtelfinale gelten für die Dartsprofis andere Regeln. Fünf gewonnene Legs, wie in der Gruppenphase, reichen dann nicht mehr für den Sieg. In der Runde der letzten 16 gilt der Modus "Best of 19 Legs", ehe ab dem Viertelinale 16 Legs für einen Sieg ("Best of 31 Legs") benötigt werden.

Das Turinier unterscheidet sich von den anderen großen Turnieren aus einem besonderen Grund. Es sind sowohl Dartsprofis aus der PDC (Professional Darts Corporation) als auch aus der BDO (British Darts Organisation) zugelassen.

Die Spieler der PDC gelten allerdings als klare Favoriten. Im Vorjahr machten sie ebenfalls den Titel unter sich aus, als Gerwyn Price im Finale gegen den bereits ausgeschiedenen Peter Wright gewann.

Darts: Die Achtelfinal-Ergebnisse von gestern

Der formstarke Dimitri van den Bergh spielte auch beim Sieg gegen Jonny Clayton groß auf. Außerdem im Viertelfinale stehen James Wade, Simon Whitlock und Jose de Sousa.