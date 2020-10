Darts: European Championship Tag 2 heute live im TV und Livestream

Die European Darts Championship geht in den zweiten Turniertag. Was Ihr dazu wissen müsst und wo Ihr die Matches live im TV und Livestream mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Jetzt gratis DAZN-Probemonat sichern und die European Darts Champonships live sehen!

Darts, European Championship: Wann und wo findet das Turnier statt?

Die inofizielle Darts-EM findet vom 29. Oktober bis 1. November 2020 in der König Pilsener Arena, Oberhausen, statt.

Es ist die insgesamt 13. Auflage des Turniers. Die ersten vier Europameisterschaften konnte Phil Taylor gewinnen, 2012 gelang dies erstmals Simon Whitlock. 2013 gewann dann Adrian Lewis, ehe Michael van Gerwen vier Jahre in Folge den Titel holte. 2018 siegte James Wade, amtierender Titelträger ist Rob Cross.

Darts-EM: Der heutige Spielplan

Freitag, 30.10.2020, ab 13 Uhr: Runde 2 (Best of 19 Legs)

Spieler 1 Ergebnis Spieler 2 O'Connor -:- Hughes Aspinall -:- Wade Petersen -:- Kleermaker Van Gerwen -:- White

Freitag, 30.10.2020, ab 20 Uhr: Runde 2 (Best of 19 Legs)

Spieler 1 Ergebnis Spieler 2 Price -:- Wright Suljovic -:- West de Sousa -:- Clayton M. Smith -:- van Duijvenbode

Darts European Championship heute live im TV und Livestream

Die European Darts Championship wird live und in voller Länge auf DAZN gezeigt. Am heutigen Freitag geht es ab 13 Uhr beim Streamingdienst los. Elmar Paulke als Kommentator und Tomas "Shorty" Seyler als Experte begleiten Euch durch den Tag.

Auf DAZN findet Ihr weiterhin jede Menge Spitzenfußball (Champions League, Europa League, Bundesliga, Serie A, LaLiga, etc.), aber auch US-Sport (NBA, MLB, NFL, NHL), Boxen, WWE, UFC, Tennis, Motorsport und Handball. Außerdem habt Ihr Zugriff auf die Kanäle Eurosport 1 und Eurosport 2.

Das DAZN-Abonnement kostet monatlich 11,99 Euro und im Jahresabo 119,99 Euro. Zuvor besteht die Möglichkeit, einen kostenlosen Probemonat abzuschließen.

Neben der Übertragung auf DAZN zeigt auch Sport1 das Event live. Mobile User haben hier ebenfalls die Möglichkeit, auf einen Livestream zurückzugreifen.

Darts - European Championship: Modus

Im Turnier kämpfen insgesamt 32 Dartprofis in einem K.o.-System um den Titel des Europameisters. Die European Tour Order of Merit bestimmt dabei, wer teilnehmen darf. Es gibt fünf Runden, die man überstehen muss, um das Turnier zu gewinnen. In der ersten Runde wird im Modus Best-of-11-Legs gespielt.

In den weiteren Runden steigt die Anzahl der Legs an, die zum Sieg notwendig sind. Im Finale wird dann schließlich im Best-of-21-Modus gespielt.

European Darts Championship: Diese Spieler nehmen teil