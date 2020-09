Premier League of Darts, 13. Spieltag: Wright zerlegt MVG - Durrant mit Comeback

Peter Wright hat sich am 13. Spieltag der Premier League of Darts eindrucksvoll zurückgemeldet. Der amtierende Weltmeister zerlegte den Weltranglistenersten Michael van Gerwen mit 8:1. Glen Durrant legte ebenfalls ein starkes Comeback hin.

Für van Gerwen ist es die höchste Niederlage in seiner Premier-League-Geschichte. Der Niederländer kam zu keiner Zeit ins Match, gewann nur einen seiner vier Anwürfe. Im dritten Leg lag sein Drei-Dart-Average bei bodenlosen 84 Punkten, erst im fünften Leg gelang ihm seine erste 180.

"Snakebite" spielte hingegen groß auf und hatte einen Average von 105 Punkten. Beim 6:0 gelang "Mighty Mike", auch weil Wright ein 126er Finish knapp nicht auscheckte, zwar nochmal ein Leg-Gewinn, der Tournaround gelang ihm aber nicht mehr.

Tabellenführer Glen Durrant legte in seinem Match gegen "Bully Boy" Michael Smith ein starkes Comeback hin und schaffte nach 2:7-Rückstand noch ein 7:7-Unentschieden. Mit einem starken 131er Finish verkürzte er im zehnten Leg auf 3:7 und holte am Ende fünf Legs in Folge.

Daryl Gurney muss sich im Kampf um die Playoffs hingegen verabschieden. Der Nordire verlor sein Spiel gegen den formstarken Gary Anderson mit 6:8. Zwar legte Gurney mit einem 150er Finish gut los, der "Flying Scotsman" drehte aber danach auf und gewann die nächsten sechs Legs. Nach acht vergebenen Matchdarts kam Gurney noch einmal heran, letztlich traf Anderson aber im elften Versuch.

In der letzten Partie des Abends trennten sich Gerwyn Price und Nathan Aspinall außerdem mit 6:8.

Premier League of Darts: Der 13. Spieltag im Überblick

Spieler 1 Spieler 2 Ergebnis Glen Durrant Michael Smith 7:7 Daryl Gurney Gary Anderson 6:8 Peter Wright Michael van Gerwen 8:1 Gerwyn Price Nathan Aspinall 6:8

Premier League of Darts: Die Tabelle