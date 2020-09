Premier League of Darts: Favorit Michael van Gerwen scheidet aus

Darts-Superstar Michael van Gerwen hat am 16. Spieltag der Premier League gegen Daryl Gurney verloren und somit den Sprung ins Final Four verpasst.

Mit einem erstaunlich schwachen Auftritt kam der Weltranglistenerste gegen Gurney nicht zum Zug. MvG spielte eines seiner schlechtes Spiele seiner so erfolgreichen Karriere und lag prompt mit 0:5 hinten. Gurney, der bereits als Tabellenletzter ausgeschieden war, nutzte die Möglichkeit und sorgte so für die kleine Sensation.

Van Gerwen traf lediglich zwei von 13 Doppeln und ließ so Gurney jede Menge Chancen. Am Ende gewann Gurney mit 8:2.

Van Gerwen hatte nach dem Re-Start der wegen der Corona-Pandemie unterbrochenen Premier-League-Saison mehrere Spiele verloren und benötigte daher gegen Gurney einen Sieg, um in die nächste Runde der Premier League einzuziehen. Zum ersten Mal in seiner Karriere schaffte er somit nicht den Sprung unter die besten Vier. Zuvor hatte er das Turnier viermal in Folge gewonnen.