Der 7. Spieltag der Premier League Darts findet, anders als ursprünglich in Birmingham geplant, in Milton Keynes statt. Stars wie Michael van Gerwen, Rob Cross und Gerwyn Price sind dabei! Hier erfahrt Ihr, wie Ihr den 7. Spieltag der Premier League Darts heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Die Premier League Darts ist nach fast sechs Monaten Unterbrechung zurück und läuft live und in voller Länge auf DAZN! Sichert euch noch heute den kostenlosen Probemonat bei DAZN und seht die besten Darts-Stars Europas live in Action!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Darts live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Premier League Darts: Die wichtigsten Infos zum 7. Spieltag

Der 7. Spieltag ist der erste reguläre Spieltag in der Premier League Darts seit der Unterbrechung des Ligabetriebs nach dem 12. März. Hier findet Ihr die wichtigsten Infos:

Datum: Dienstag, 25. August

Stadion: Marshall Arena, Milton Keynes

Eventbeginn: 19.30 Uhr

Der 7. Spieltag wird aufgrund der Coronapandemie ohne Zuschauer vor Ort stattfinden.

Premier League Darts: Alle Begegnungen des 7. Spieltags

Chris Dobey wird heute Abend gegen Daryl Gurney antreten, ist aber kein offizieller Teilnehmer der Premier League Darts. Der Grund dafür? Eine ungerade Zahl von Spielern, neun, spiel in der Liga, was an Spieltagen zwangsläufig zu einen Teilnehmer ohne Gegner führen würde. Für den 8. und 9. Spieltag sind bereits die Gastspieler Jeffrey de Zwaan und Jermaine Wattimena eingeladen.

Traditionell bleibt die Premier League nur für einen Spieltag an einem Standort und reist dann weiter. Aus logistischen Gründen werden die Spiele der Liga bis zum 30. August in der Marshall Arena in Milton Keynes ausgetragen. Ab dem 17. September werden die Austragungsorte Glasgow, Manchester, Newcastle und Sheffield dann im wöchentlichen Rhythmus genutzt werden bis zum Final Four in der Londoner O2-Arena am 22. Oktober.

Spieler 1 Spieler 2 Michael Smith Gary Anderson Michael van Gerwen Rob Cross Nathan Aspinall Gerwyn Price Chris Dobey Daryl Gurney Peter Wright Glen Durrant

Premier League Darts heute live im TV und Livestream

Die Premier League Darts läuft im deutschsprachigen Raum nicht im Free-TV.

DAZN zeigt die Ligaspiele live und in voller Länge. Für eine Darts-Übertragung kommt nur einer in Frage: Elmar Paulke kommentiert die anstehenden Spieltage, jeweils gemeinsam mit einem Experten an seiner Seite. Heute, morgen und am Donnerstag wird das Rene Eidams sein, von Freitag bis Sonntag übernimmt dann Darts-Profi Gabriel Clemens.

© getty

DAZN zeigt außerdem internationalen Top-Fußball aus der Bundesliga, Ligue 1, Serie A, Primera Division, Europa League und Champions League sowie US-Sport (NFL, NBA, MLB, NHL), Snooker, Boxen, UFC, WWE, Tennis, Beachvolleyball, Motorsport, Radsport, E-Sports und noch vieles mehr!

Nach dem kostenlosen Probemonat kostet ein monatlich kündbares Abo bei DAZN 11,99 Euro, das Jahresabonnement ist vergleichsweise preiswerter bei 119,99 Euro für volle zwölf Monate.

Darts: Die Tabelle der Premier League

Nach sechs Spieltagen blieb der folgende Tabellenstand für fast sechs Monate unberührt: