Premier League of Darts, 7. Spieltag: MVG feiert klaren Sieg - Wright patzt

Michael van Gerwen hat am siebten Spieltag der Premier League of Darts einen klaren Sieg gegen Rob Cross eingefahren. Weltmeister Peter Wright patzte hingegen im Duell mit Glen Durrant. (Hier die Highlights im Video).

Beim Restart des nach Milton Keynes verlegten Wettbewerbs zerlegte MVG Ex-Weltmeister Rob Cross ohne Probleme mit 7:2. Sowohl beim 3-Dart-Average (103,37 zu 89,48) als auch bei den geworfenen 180ern (3 zu 0) hatte der Niederländer klar die Nase vorne.

"Nach dem World Matchplay ist das ein großer Schritt nach vorne für mich. Ich habe in den Wochen nach dem World Matchplay viel Zeit investiert, um wieder Routine zu bekommen. Auf die Doppel war es noch nicht so gut, wie ich es mir gewünscht hätte. Aber ich kann darauf in den nächsten Tagen aufbauen", sagte van Gerwen bei Sky Sport im Anschluss.

Das Topspiel des Abends zwischen Weltmeister Peter Wright und Glen Durrant, der vor dem 7. Spieltag die Tabelle angeführt hat, endete mit einem 6:6-Unentschieden. "Snakebite" fand zu Beginn nicht richtig in die Partie und geriet schnell mit 0:2 in Rückstand, wurde danach aber zusehends stärker und drehte das Match zu seinen Gunsten auf 6:4. Mit einem starken Finish und der Hilfe von Wrights Fehlern im Finishing gelang Durrant aber noch der Ausgleich.

In den weiteren Begegnungen schlug ein bärenstarker Gary Anderson mit einem 109er Aerage Michael Smith mit 7:3, Nathan Aspinall siegte mit 7:4 gegen Gerwyn Price und Dary Gurney gewann sein Match gegen Chris Dobey mit 7:2.

Premier League of Darts: Der 7. Spieltag

Spieler 1 Spieler 2 Ergebnis Michael Smith Gary Anderson 3:7 Michael van Gerwen Rob Cross 7:2 Nathan Aspinall Gerwyn Price 7:4 Chris Dobey Dary Gurney 2:7 Peter Wright Glen Durrant 6:6

Premier League of Darts: Die Tabelle