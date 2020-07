Darts - World Matchplay heute live: Tag 2 im TV und Livestream sehen

Gestern wurde das World Matchplay eröffnet, heute dürft Ihr Euch auf Tag 2 des Darts-Turniers freuen. Alle Infos zur Übertragung im TV und Livestream findet Ihr hier bei SPOX.

Darts heute live: Was ist das World Matchplay?

Das World Matchplay ist nach der Weltmeisterschaft das bedeutendste Turnier im jährlichen Darts-Kalender. Egal, ob Michael van Gerwen, Michael Smith oder Peter Wright - keiner der großen Namen lässt sich die Chance entgehen, um diesen prestigeträchtigen Titel zu kämpfen.

Dazu gibt es auch ein ansehnliches Preisgeld, 2019 heimste Gewinner Rob Coss 150.000 der insgesamt 700.000 Pfund ein.

Darts, World Matchplay live: Diese Matches stehen an Tag 2 an

Am heutigen Sonntag warten gleich mehrere Highlights auf Euch. Neben Titelverteidiger Rob Cross, der es mit Gabriel Clemens zu tun bekommt, tritt am zweiten Spieltag auch der Weltranglistenzweite Peter Wright an. Los geht das Ganze ab 19 Uhr.

Hier seht Ihr alle Matches im Überblick:

Gesetzter Spieler Ungesetzter Spieler Mensur Suljovic (12) Jamie Hughes Glen Durrant (15) Jeffrey de Zwaan Rob Cross (4) Gabriel Clemens Peter Wright (2) José de Sousa Michael Smith (5) Jonny Clayton

Darts - World Matchplay heute live: Tag 2 im TV und Livestream

Wie gewohnt kommt Ihr in Sachen Darts bei DAZN voll auf Eure Kosten. Der Streamingdienst hat auch beim World Matchplay sämtliche Partien im Programm.

Zusätzlich habt Ihr noch zwei weitere Anlaufstellen: Sport1 strahlt das Darts-Event im TV und Livestream aus; auch die PDC bietet einen offiziellen Livestream an.

Darts: Die Ergebnisse von Tag 1 des World Matchplays

An Tag 1 des World Matchplays gab es keine großen Überraschungen, in allen Begegnungen setzte sich jeweils der Favorit durch. Hier seht Ihr die Ergebnisse von gestern:

Gesetzter Spieler Ungesetzter Spieler Ergebnis Simon Whitlock (16) Ryan Joyce 10:4 Krzystof Ratajski (13) Jermaine Wattimena 10:4 James Wade (9) Keegan Brown 12:10 Michael van Gerwen (1) Brendan Dolan 10:7 Gary Anderson (8) Justin Pipe 10:5

Darts, World Matchplay live: Die vergangenen Sieger im Überblick

Rekordsieger des World Matchplays ist Phil Taylor, der die Trophäe in 16 der insgesamt 25 Turniere gewinnen konnte.