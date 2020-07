Darts World Matchplay 2020: Das Finale heute live im TV und im Livestream

Nach der Weltmeisterschafft kommt das World Matchplay: Das zweitwichtigste und zweitälteste Major-Turnier der PDC geht nach acht Tagen seinem diesjährigen Höhepunkt entgegen. Am heutigen Sonntag findet das große Finale statt. Gesucht wird der Nachfolger von Vorjahressieger Rob Cross. Hier gibt es alle wichtigen Infos zum Match.

Verpasse kein großes Darts-Event mehr und sichere Dir hier und jetzt Deinen Gratismonat bei DAZN.

© imago images

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Darts live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Darts - World Matchplay, Finale: Vorschau

Das zweitwichtigste PDC-Major-Turnier des Jahres neigt sich dem Ende entgegen und schon jetzt steht fest: Es spielte sich Historisches in der Marshall Arena von Milton Keynes ab. Zum ersten Mal durften aufgrund der Coronavirus-Pandemie keine Zuschauer in die Arena, was dem Darts-Sport durchaus seinen Reiz und seine Faszination nimmt. Doch für Furore sorgte der Turnierverlauf allemal.

Im Laufe der acht Tage musste beispielsweise Weltmeister Peter Wright und Darts-Dominator Michael van Gerwen überraschend früh die Segel streichen. Besonders van Gerwen kassierte am dritten Turniertag eine echte Klatsche gegen Simon Whitlock (4:11).

Aus deutscher lief es hingegen etwas erfreulicher. Gabriel "Gaga" Clemens sorgte schon am zweiten Turniertag für einen Paukenschlag, als er Titelverteidiger und Weltmeister Rob Cross mit 10:8 aus dem Turnier warf. Anschließend war gegen Krzysztof Ratajski jedoch Schluss.

World Matchplay of Darts 2020: Wann findet das Finale statt?

Das Finale des World Matchplay of Darts 2020 startet am heutigen Sonntag (26. Juli) um 21.30. Dabei trifft Gary Anderson auf Dimitri Van den Bergh. Gespielt wird im Modus Best of 33 Legs. Bedeutet: Der Sieger benötigt 17 gewonnene Legs, um sich den Titel zu sichern. Die Prämie für den Turniersieg beläuft sich auf 150.000 Pfund.

Datum: 26.07.2020

26.07.2020 Uhrzeit: 21.30 Uhr

21.30 Uhr Paarung: Gary Anderson vs. Dimitri Van den Bergh

Gary Anderson vs. Dimitri Van den Bergh Modus: Best of 33 Legs

Darts World Matchplay 2020 heute live: Das Finale im TV und im Livestream

Wie schon an den vorangegangenen Turniertagen überträgt DAZN auch das große Finale am heutigen Sonntag live auf seiner Streamingplattform. DAZN zeigt alle wichtigen PDC-Events des Jahres live und teilweise auch exklusiv. Das World Matchplay ist jedoch auch im Free-TV abrufbar. Der TV-Sender Sport1 überträgt ebenso das Finale via Fernsehübertragung oder im Livestream.

Auf DAZN kommen jedoch nicht nur Darts-Fans auf ihre Kosten. Der Streamingdienst zeigt Spitzenfußball aus aller Welt (Champions League, Europa League, Ligue 1, Serie A, Primera Division, Bundesliga) und ist durch die Übertragungen zahlreicher Spiele aus der NBA, der NFL, der MLB und der NHL außerdem die beste Anlaufstelle für US-Sport-Fans.

Ein Abonnement bei DAZN kostet monatlich 11,99 Euro und ist jederzeit kündbar. Den ersten Monat gibt es außerdem kostenlos. Ein Jahresabo kostet 119,99 Euro.

Darts World Matchplay: Die Halbfinal-Ergebnisse vom Samstag

Spieler A Spieler B Ergebnis Gary Anderson (PDC-Rang 8) Michael Smith (PDC-Rang 6) 18:16 Glen Durrant (PDC-Rang 15) Dimitri Van den Bergh (PDC-Rang 26) 15:17

PDC: Die Termine im August