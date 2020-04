Darts - PDC Home Tour: Spiele der Gruppe 8 heute live im TV und Livestream

Die nächsten Dart-Pfeile liegen im Wohnzimmer der Stars bereit! Der achte Spieltag der PDC Home Tour steht an. Wir verraten euch wie Ihr die Matches heute live im TV und Livestream verfolgen könnt.

Darts - PDC Home Tour: Der Spielmodus

Die PDC Home Tour spielt eine für Darts-Turniere eher ungewöhnliche Gruppenphase. Die 128 Teilnehmer sind auf 32 Gruppen aufgeteilt, aus denen jeweils ein Gruppenerster ins Sechtzehntelfinale vorrückt, mit dem die Endrunde ab dem 19. Mai beginnen soll.

Ein Sieg in der Gruppenphase gibt zwei Punkte. Sollten am Ende der Gruppenspiele zwei Teilnehmer punktgleich stehen, wird erst die Leg-Differenz und anschließend der direkte Vergleich herangezogen. Als letzte Option kann der Average der Spieler noch über den Gruppensieg entscheiden.

Darts - Spieltag in der Gruppe 8

In Gruppe 8 erwaten euch spannende Matches zwischen Jonny Clayton, Richard North, Adam Hunt und David Pellett.

Spieler A Spieler B Jonny Clayton Adam Hunt Richard North David Pallett Adam Hunt David Pallett Jonny Clayton Richard North Richard North Adam Hunt David Pallett Jonny Clayton

Darts: PDC Home Tour heute live im TV und Livestream

In Deutschland wird das Turnier nicht im Free-TV zu sehen sein. DAZN zeigt alle Spiele der PDC Home Tour live und in voller Länge. Falls Ihr heute um 20.30 Uhr die Partien der Gruppe 8 live verfolgen wollt oder einen der vergangenen Spieltage on demand sehen wollt, könnt ihr euch den kostenlosen Probemonat bei DAZN holen.

Ihr könnt alle Spiele auch alternativ bei PDC TV in voller Länge verfolgen.

