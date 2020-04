Darts - PDC Home Tour: Spiele der Gruppe 5 heute live im TV und Livestream

Die Coronakrise hat auch beim Darts zugeschlagen. Mehrere Wettbewerbe mussten verschoben werden. Als Alternative wurde die PDC Home Tour eingeführt. Hier erfahrt Ihr alle Infos zur Gruppe 5 des Turniers.

Ihr wollt die PDC Darts Home Tour und auch weitere Sportveranstaltungen mitverfolgen?

PDC Darts Home Tour: heute live im TV und Livestream

Die PDC Darts Home Tour geht am heutigen Dienstag, den 21.4.2020, ab 20.30 Uhr in die nächste Runde. Die Spieler treten per Videostream von zuhause aus gegeneinander an.

Der heutige Spieltag wird wie alle anderen ebenfalls auf DAZN übertragen.



Auch auf der PDCTV-Seite wird der Stream kostenlos für alle registrierten PDCTV-Mitglieder übertragen.

© getty

PDC Darts Home Tour: Die heutigen Begegnungen

Heute wird der Spieltag mit der Begegnung zwischen Jugendweltmeister Luke Humphries und PDC-Neuling Nick Kenny eröffnet. Danach spielt der Südafrikaner Devon Peterson gegen Joe Murnan.

Spieler 1 Spieler 2 Luke Humphries vs. Nick Kenny Devon Petersen vs. Joe Murnan Nick Kenny vs. Joe Murnan Luke Humphries vs. Devon Petersen Devon Petersen vs. Nick Kenny Joe Murnan vs. Luke Humphries

PDC Darts Home: Modus

Beim PDC-Darts-Home-Turnier handelt sich um einen Wettbewerb in Zeiten der Coronakrise, der von den Spielern von zuhause aus gespielt wird. Die 128 Teilnehmer sind in 32 Gruppen zu je vier Spielern aufgeteilt. Die Sieger der Gruppen treffen dann ab dem 19. Mai in den Endrunden aufeinander.

Ein Sieg liefert zwei Punkte. Bei einem Unentschieden entscheidet zuerst die Leg-Differenz und danach der direkte Vergleich. Im Falle eines erneuten Gleichstands wird der Average der Spieler für die Entscheidung herangezogen.

PDC Darts Home Tour: Ergebnisse der Gruppe 4

Der Sieger der Gruppe 4 heißt Geert Nentjes. Der Niederländer setzte sich gegen Ross Smith, Mickey Mansell und die einzige Frau des Turniers Lisa Ashton durch. Im Verlauf des Tages bezwang er alle drei Gegner souverän und zieht somit in die nächste Runde ein.

Spieler 1 Spieler 2 Ergebnis Ross Smith Lisa Ashton 5:1 Geert Nentjes Mickey Mansell 5:4 Geert Nentjes Lisa Ashton 5:3 Mickey Mansell Ross Smith 5:3 Lisa Ashton Mickey Mansell 5:3 Geert Nentjes Ross Smith 5:3

PDC Darts Home Tour - Gruppe 4: Tabelle