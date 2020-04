Darts: PDC Home Tour heute live im TV und Livestream

Die PDC Home Tour geht in die dritte Runde. Dave Chisnall ist heute unter anderem an der Reihe und muss aus den heimischen vier Wänden abliefern. Wie das Event funktioniert und wo Ihr es verfolgen könnt, zeigen wir Euch.

Darts: Was ist die PDC Home Tour?

Die Welt des Sports steht still. Auch der Darts-Sport ist von der Coronakrise genauso betroffen wie alle anderen Wettbewerbe auf dem Planeten. Die PDC musste daher alle Events in der nahen Zukunft absagen.

Die Home Tour ist da, um den Fans wenigstens ein bisschen Darts-Feeling zu präsentieren. Das Turnier wird aus den Wohnzimmern der Darts-Stars gespielt, diese treten über Videokonferenzen gegeneinander an.

Am Start sind alle Darts-Profis aus der Welt-Elite: Die besten 128 Darter der Welt sollten teilnehmen, nur Gary Anderson musste seine Teilnahme wieder absagen. Der Schotte hat in seinem zuhause eine zu schlechte Internetverbindung.

PDC Home Tour: Wie ist der Modus?

Anders als in den meisten großen Darts-Turnieren, zum Beispiel auch der Darts-WM, werden die Spieler bei der PDC Home Tour nicht von Beginn an im K.o.-Modus aufeinander treffen. Die erste Phase des Turniers wird in einer Gruppenphase ausgetragen.

Das 128 Spieler umfassende Teilnehmerfeld wird dabei in 32 Vierergruppen eingeteilt. Diese Gruppen spielen die 32 Teilnehmer an der Endrunde aus. Diese soll ab dem 19. Mai stattfinden.

Die Spieler erhalten in der Gruppenphase zwei Punkte pro Sieg. Bei Gleichstand entscheidet die Leg-Differenz über den Gruppensieg, der zweite Tie-Breaker ist der direkte Vergleich. Belegen drei Spieler punktgleich die ersten drei Plätze, entscheidet der Average der Spieler über den Gruppensieg.

An den ersten beiden Tagen setzten sich Jamie Lewis und Luke Woodhouse in ihren Gruppen durch, Peter Wright und Gerwyn Price sind dagegen bereits ausgeschieden. Am heutigen Sonntag ist Gruppe 3 an der Reihe.

PDC Home Tour: Der Spielplan im Überblick

Hier seht Ihr was heute Abend auf dem Programm steht. Die erste Partie startet um 20:30 MESZ

Spieler 1 Spieler 2 Dave Chisnall Scott Waites Jan Dekker Jonathan Worsley Scott Waites Jonathan Worsley Dave Chisnall Jan Dekker Jan Dekker Scott Waites Jonathan Worsley Dave Chisnall

Die PDC Home Tour im TV und Livestream

Das gesamte Turnier wird live auf DAZN übertragen. Auch heute ist der Streamingdienst wieder für Euch da: Pünktlich ab 20.30 Uhr wird der Anbieter das Event live übertragen.

Auch alle anderen Tage des Turniers werden bei DAZN zu sehen sein. Die Events finden täglich um 20.30 Uhr statt.

Mit dem kostenlosen DAZN-Probemonat könnt Ihr die Spiele der PDC Home Tour verfolgen.

Darüber hinaus überträgt der Veranstalter PDC das Turnier auch beim eigenen Streamingdienst PDCTV.

Darts: Aktuelle Order of Merit

Obwohl Peter Wright die WM gewonnen hat, klafft zwischen ihm und MvG eine große Lücke.