Premier League of Darts: Wann findet der nächste Spieltag statt?

Durch die Coronakrise muss auch die Preamier League of Darts pausieren. Wann der nächste Spieltag stattfindet und wo Ihr diesen im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Premier League of Darts 2020: Der kommende Spieltag

Der nächste Spieltag soll aller Voraussicht nach am 7. Mai 2020 ausgetragen werden. Sollte die Coronakrise aber weiter andauern, steht auch eine erneute Neuterminierung im Raum.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Darts live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Uhrzeit ab 20 Uhr Michael Smith Gary Anderson im Anschluss Michael van Gerwen Rob Cross im Anschluss Nathan Aspinall Gerwyn Price im Anschluss Chris Dobey Daryl Gurney im Anschluss Peter Wright Glen Durrant

© getty

Die Premier League of Darts live im TV und Livestream

Sollte die Premier League of Darts am 7. Mai fortgesetzt werden, könnt Ihr das dortige Geschehen wie gewohnt auf DAZN mitverfolgen. Der Streamingdienst zeigt neben allen Maches der Premier League of Darts auch weitere große Darts-Turniere, wie die UK-Open oder die Weltmeisterschaft.

Darüber hinaus hat das "Netflix des Sports" auch europäischen und internationalen Spitzenfußball wie die Champions League, Europa League, Bundesliga, Serie A, Primera Division oder Ligue 1 sowie eine breite Vielfalt an US-Sport, (NBA, NFL, MLB, NHL), Tennis, Motorsport, Boxen, UFC, Handball, Hockey oder Wintersport im Programm.

Ein Abonnement bei DAZN kostet Euch wahlweise 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro im Jahr. Bei beiden Modellen sind die ersten 30 Tage im Rahmen eines Probemonats kostenfrei.

Premier League Darts: Die Tabelle nach 6 Spieltagen

Nach sechs Spieltagen führt Glen Durrant die Tabelle mit neun Punkten an, einen Zähler vor Vorjahressieger Michael van Gerwen. Auf dem letzten Rang steht Daryl Gurney, der noch kein Match für sich entscheiden konnte.

Platz Spieler S G U V L P 1 Glen Durrant 6 4 1 1 +11 9 2 Michael van Gerwen 6 4 0 2 +8 8 3 Michael Smith 6 3 1 2 +4 7 4 Nathan Aspinall 6 3 1 2 +2 7 5 Peter Wright 6 3 1 2 +1 7 6 Gary Anderson 6 2 2 2 -1 6 7 Gerwyn Price 6 1 3 2 0 5 8 Rob Cross 6 1 3 2 -2 5 9 Daryl Gurney 6 0 2 4 -12 2

Premier League of Darts: Die letzten Sieger

Die letzten vier Titel gingen an Michael van Gerwen. Seit 2013 stand der Niederländer außerdem immer im Finale der Premier League of Darts.