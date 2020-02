Premier League of Darts, 3. Spieltag: Van Gerwen verliert gegen Aspinall - Wright siegt

Michael van Gerwen hat am dritten Spieltag der Premier League of Darts in Cardiff seine erste Niederlage kassiert. Der Niederländer verlor sein Match gegen Nathan Aspinall. Peter Wright siegte indes im Weltmeister-Duell gegen Rob Cross.

Gegen "The Asp" verlor Titelverteidiger van Gerwen nach einer spannenden und abwechslungsreichen Partie mit 5:7. Damit revanchierte sich Aspinall für seine Halbfinal-Niederlage bei der WM 2020. Dem 28 Jahre alte Engländer gelang früh im Match das erste Break. Beim Stand von 3:1 verpasste er ein zweites Break nur um Millimeter, als er an einem 170er Checkout scheiterte.

Auf das Re-Break von "Mighty Mike" antwortete Aspinall dann stark, nutzte den verpassten Checkout MVGs beim Stand von 5:5 zum erneuten Break und brachte das Leg schließlich bei eigenem Anwurf nach Hause.

Wright siegt gegen Cross

Im ersten Match des Tages siegte Weltmeister Peter Wright gegen Rob Cross ebenfalls mit 7:5. Vor allem in der Anfangsphase spielte "Snakebite" stark auf und stellte schnell auf eine 3:0-Führung. Zwar sollte Cross noch einmal auf 5:6 herankommen, ein erneutes Break von Wright beendete aber die Hoffnungen von "Voltage" auf ein Comeback.

Ungeschlagen blieb erneut Glen Durrant, der sich mit 7:4 gegen Gary Anderson durchsetzte und die Tabellenführung übernahm. Über das gesamte Match hinweg zeigte sich Durrant im Vergleich zum "Flying Scotsman" deutlich konzentrierter und wies Anderson trotz ähnlichem Average (97 zu 96) und sogar schwächerer Checkout-Quote (53 Prozent zu 57 Prozent) in die Schranken.

Lokalmatator Gerwyn Price gelang bei seinem Heimspiel nur ein 6:6-Unentschieden gegen Daryl Gurney, der sich nach zwei Niederlagen über seinen ersten Punkt freuen durfte. Außerdem siegte "Bully Boy" Michael Smith mit 7:1 gegen Challenger Jonny Clayton.

Premier League of Darts: Ergebnisse und Tabelle

Die Ergebnisse des 3. Spieltages:

Spieler 1 Ergebnis Spieler 2 Wright 7:5 Cross Clayton 1:7 Smith Van Gerwen 5:7 Aspinall Gurney 6:6 Price Durrant 7:4 Anderson

Die aktuelle Tabelle: