Premier League Darts 2020: Zeitraum, Modus, Teilnehmer und Spielplan

Nach dem Finale der Darts-WM hat der Darts-Verband PDC die Teilnehmer an der Premier League Darts 2020 bekanntgegeben. Hier erfahrt Ihr alles zur 16. Ausgabe der Darts-Liga.

Wann findet die Premier League Darts 2020 statt?

Die Premier League Darts 2020 startet am 6. Februar. Das Endspiel ist für den 21. Mai geplant.

Wer darf in der Premier League Darts spielen?

Neun Profis treten in der Premier League Darts gegeneinander an. Sicher dabei sind die ersten vier Spieler in der Darts-Weltrangliste, der PDC Order of Merit. Stichtag hierfür ist der 1. Januar 2020. Die besten Vier der Welt waren zu diesem Zeitpunkt Michael van Gerwen, Peter Wright, Rob Cross und Gerwyn Price.

Die anderen fünf Teilnehmer gibt die PDC in Zusammenarbeit mit dem Broadcaster Sky nach dem WM-Finale bekannt. In diesem Jahr mit dabei: Michael Smith, Gary Anderson, Nathan Aspinall, Daryl Gurney und Glen Durrant.

Die Teilnehmer im Überblick:

Spieler Land Order of Merit Michael van Gerwen Niederlande 1 Gerwyn Price Wales 2 Peter Wright Schottland 3 Rob Cross England 4 Michael Smith England 5 Gary Anderson Schottland 6 Daryl Gurney Nordirland 7 Nathan Aspinall England 8 Glen Durrant England 22

PDC nominiert neun Challenger

Zusätzlich zu den neun Teilnehmern hat die PDC neun Challenger (Herausforderer) nominiert. Die Idee ist nicht neu: Nach der kurzfristigen Absage von Gary Anderson im vergangenen Jahr (Rückenprobleme) setzte die PDC diese Idee erstmals um. Aufgrund des Erfolgs gibt es auch in der Premier League Darts 2020 Challenger.

Sie spielen je ein Spiel an einem der ersten neun Spieltage. Die Challenger werde nicht ins Tableau mit aufgenommen. Die festen Teilnehmer können jedoch Punkte dazugewinnen.

Die Challenger-Gruppe besteht aus talentierten Nachwuchsspielern und Lokalmatadoren. 2019 war unter anderem der Deutsche Max Hopp dabei. Aktuell stehen zwei der neun Challenger fest: John Henderson und Fallon Sherrock, die bei der WM für ein Novum sorgte und als erste Frau in der Geschichte ein WM-Spiel gewann.

Diese Spieler dürfen in diesem Jahr als Challenger bei der Premier League Darts mitspielen:

SpielerIn Land Order of Merit Fallon Sherrock England - John Henderson England 30

Modus: Wie funktioniert die Premier League Darts?

Die Premier League Darts ist ein Turnier im Ligasystem. Die neun Spieler treten je einmal gegeneinander und gegen einen der Challenger an. Wer nach dem 9. Spieltag Tabellenletzter ist, scheidet aus.

Die verbleibenden acht Spieler treten nochmals gegeneinander an. Die vier Besten spielen schließlich in den Playoffs den Sieger des Turniers aus.

Spieltag 1 - 9: Best of 12 Legs

Best of 12 Legs Spieltag 10 - 16: Best of 14 Legs

Best of 14 Legs Halbfinale: Best of 19 Legs

Best of 19 Legs Finale: Best of 21 Legs

Premier League Darts 2020: Spielplan und Austragungsorte

Die Premier League Darts 2020 findet in Großbritannien, den Niederlanden, Nordirland und Deutschland statt. Das sind die Austragungsorte 2020:

Datum Spieltag Land Stadt Halle 6. Februar 1 Schottland Aberdeen P&J Live 13. Februar 2 England Nottingham Motorpoint Arena 20. Februar 3 Wales Cardiff Motorpoint Arena 27. Februar 4 Irland Dublin 3Arena 5. März 5 England Exeter Westpoint 12. März 6 England Liverpool M&S Bank Arena 19. März 7 England Newcastle Utilita Arena 25. März 8 Niederlande Rotterdam Rotterdam Ahoy 26. März 9 Niederlande Rotterdam Rotterdam Ahoy 2. April 10 Nordirland Belfast SSE Arena 9. April 11 England Sheffield FlyDSA Arena 16. April 12 England Manchester The Manchester Arena 23. April 13 Deutschland Berlin Mercedes-Benz Arena 30. April 14 England Birmingham Arena Birmingham 7. Mai 15 Schottland Glasgow The SSE Hydro 14. Mai 16 England Leeds First Direct Arena 21. Mai Playoffs England London The O2

Alle Gewinner der Premier League Darts

Rekordsieger der Premier League Darts ist Phil Taylor. Die vergangenen vier Turniere gewann der Niederländer Michael van Gerwen.