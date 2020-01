Darts heute live: PDC Masters im TV und Livestream

Mit den PDC Masters startet am heutigen Freitag das erste Major-Turnier des Jahres im Darts. Wo und wann Ihr den ersten Tag von The Masters live im TV und Livestream verfolgen könnt, verrät Euch SPOX.

Darts Masters 2020 heute live: Beginn, Ort, Zeitraum

Ab 20 Uhr fliegen bei den Darts Masters am heutigen Freitag (31. Januar) die ersten Pfeile auf die Scheibe. Den Anfang machen Michael "Bully Boy" Smith und Mensur "The Gentle" Suljovic.

Das Finale steigt dann am 2. Februar. Noch am selben Tag finden auch die Halbfinal-Partien statt. Austragungsort ist die ArenaMK im englischen Milton Keynes.

Die heutigen Spiele:

Datum Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 31. Januar ab 20 Uhr Michael Smith Mensur Suljovic 31. Januar Nathan Aspinall James Wade 31. Januar Michael van Gerwen Jonny Clayton 31. Januar Rob Cross Adrian Lewis

Darts: PDC Masters heute live im TV und Livestream

Das komplette Turnier gibt es live und exklusiv beim Streaminganbieter DAZN zu sehen. Im frei empfangbaren Fernsehen könnt Ihr die PDC Masters demnach nicht verfolgen.

Als Kommentator ist wie gewohnt Elmar Paulke im Einsatz, der auch als die "Stimme des Darts" bekannt ist.

Darts - The Masters: Modus

Bei The Masters treten die 16 besten Darts-Profis der Order of Merit (PDC-Weltrangliste) an. Während in den ersten beiden Runden noch Best of 19 Legs gespielt wird, kann es im Halbfinale und Finale zu maximal 21 Legs kommen. Ein Deutscher ist nicht vertreten.

Die Spieler im Überblick:

Michael van Gerwen

Peter Wright

Gerwyn Price

Rob Cross

Mensur Suljovic

Nathan Aspinall

James Wade

Jonny Clayton

Adrian Lewis

Daryl Gurney

Dave Chisnall

Gary Anderson

Ian White

Joe Cullen

Simon Whitlock

Michael Smith

Darts Masters 2020: Preisgeld

Michael van Gerwen gewann das Major-Turnier zuletzt fünfmal in Folge. Auch im vergangenen Jahr durfte sich der Gewinner über 60.000 Pfund erfreuen.

Als weiterer Favorit geht Peter Wright ins Rennen. Der Schotte gewann vor rund einem Monat erstmals die Weltmeisterschaft.