Darts-WM, Tag 5: Erster Sieg einer Frau! Sherrock schreibt Geschichte

Fallon Sherrock hat bei der Darts-WM (alle Sessions live auf DAZN) Geschichte geschrieben. Die Engländerin bezwang in ihrem Auftaktspiel der PDC-WM im Alexandra Palace von London ihren Landsmann Ted Evetts nach einer starken Leistung mit 3:2 und gewann damit als erste Frau eine Partie bei einer gemischten Weltmeisterschaft.

"Ich kann nur wow sagen. Oh mein Gott. Ich bin einfach froh, was ich für den Dartsport erreicht habe", sagte Sherrock mit Tränen in den Augen: "Ich hoffe, dass noch mehr Frauen nachkommen werden." In der zweiten Runde trifft die 25-Jährige am Samstag auf die österreichische Nummer eins Mensur Suljovic.

Sherrock hatte anfangs noch mit ihrer Nervosität zu kämpfen, ehe sie nach verlorenem ersten Satz aufdrehte. Im zweiten Durchgang nahm die Friseurin zwischenzeitlich mit sechs perfekten Darts sogar Kurs auf einen Neun-Darter und holte sich den Satz letztlich souverän.

Auch von vier vergebenen Satzdarts im dritten Durchgang ließ sich Sharrock nicht aus der Bahn werfen und schaffte trotz 1:2-Rückstands noch den Eintrag in die Geschichtsbücher. Insgesamt gelang ihr gegen den Weltranglisten-77. sechsmal das Maximum von 180 Punkten, Evetts vergab seinerseits im Entscheidungsleg einen Matchdart.

Darts-WM: Ösi-Duo scheidet aus

Mikuru Suzuki aus Japan hatte den Eintrag in die Geschichtsbücher am Sonntag noch knapp verpasst. Die zweite Frau im Wettbewerb hatte im Entscheidungssatz gegen den Engländer James Richardson verloren. Im "Ally Pally" sind seit vergangenem Jahr zwei der 96 Startplätze für Frauen reserviert.

Aus deutschsprachiger Sicht war der Tag ernüchternd. Die beiden Österreicher Rowby-John Rodriguez und Zoran Lerchbacher schieden in der Nachmittags-Session aus.

Darts-Weltmeisterschaft: Die Ergebnisse von Tag 5 im Überblick

Nachmittags-Session:

Runde Spieler 1 Spieler 2 Ergebnis 1 Ryan Searle Robbie King 3:2 1 Cristo Reyes Lourence Ilagan 3:2 1 Rowby-John Rodriguez Noel Malicdem 0:3 2 Krzystof Ratajski Zoran Lerchbacher 3:1

Abend-Session: