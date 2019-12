Darts-WM: Kurz feiert gelungenes WM-Debüt und schrammt an Neun-Darter vorbei

Debütant Nico Kurz hat einen perfekten Einstand bei der Darts-WM in London gefeiert. Der 22 Jahre alte Neuling setzte sich unbeeindruckt von der Kulisse im Alexandra Palace in der ersten Runde mit 3:1 gegen den deutlich erfahreneren James Wilson aus England durch.

In seinem zweiten Match trifft der Youngster am Freitagabend auf den gesetzten Joe Cullen.

Kurz, der in Vollzeit als Industriemechaniker arbeitet, zeigte bei seinem ersten Auftritt im "Ally Pally" von Beginn an keine Nervosität - den ersten Satz gewann er, ohne ein Leg zu verlieren. Im dritten Satz verpasste Kurz mit dem letzten Pfeil nur knapp den ersten Neun-Darter des Turniers.

In Gabriel Clemens ist am Abend gleich der nächste deutsche Starter gefordert (live bei DAZN und im Liveticker). Der Saarwellinger bekommt es in seinem Erstrundenmatch mit dem Niederländer Benito van de Pas zu tun. Deutschlands Topspieler Max Hopp, der aufgrund seiner Weltranglistenposition 24 in Runde zwei gesetzt ist, trifft am Freitag auf den Sieger dieses Spiels.

Darts-WM: Die Ergebnisse und anstehenden Spiele

Mittag-Session:

Spieler 1 Spieler 2 Ergebnis Meulenkamp Robb 3:0 Mansell Asada 0:3 Ward Razma 3:2 Bunting Justicia 3:2

Abend-Session: