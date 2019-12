Darts-WM am Freitag heute live sehen: TV, Livestream und Liveticker

Nach drei Tagen Pause über die Weihnachtstage geht die PDC Darts-WM am heutigen Freitag weiter und startet in ihre entscheidende Phase. Heute stehen die letzten Partien der 3. Runde ebenso an wie zwei Duelle aus Runde 4. Mit dabei ist neben den Favoriten Michael van Gerwen, Gerwyn Price und Daryl Gurney auch Fallon Sherrock, die letzte Frau im Feld. SPOX gibt eine Übersicht über die heutigen Spiele und die Übertragung im Fernsehen und Livestream.

Darts-WM am Freitag heute live im TV und Livestream

Der Streamingdienst DAZN überträgt die gesamte Darts-WM live und in voller Länge. Auch am heutigen Freitag, 27. Dezember, zeigt DAZN beide Tagessessions komplett. Die erste beginnt um 13.30 Uhr, die zweite um 20 Uhr. Dabei könnt Ihr zwischen dem Kommentar von Elmar Paulke und dem englischen Originalkommentar wählen.

DAZN kostet pro Monat 11,99 Euro oder im Jahreabonnement 119,99 Euro. Zuvor könnt Ihr das Angebot aber dank eines Probemonats kostenlos und unverbindlich testen.

Der Dienst zeigt neben der Weltmeisterschaft auch alle anderen Majors im Dartssport sowie zahlreiche weitere Turniere, beispielsweise die Premier League.

Alternativ überträgt auch der Free-TV-Sender Sport1 die Darts-WM im Fernsehen und Livestream.

Darts-WM heute live: Die Nachmittagsssesion am Freitag, 27. Dezember

Mit Daryl Gurney tritt in der Nachmittagssession ein Spieler aus den Top Ten der Order of Merit an. Außerdem spielt mit Simon Whitlock der Vizeweltmeister von 2010 ab 13.30 Uhr. Besonders im Fokus steht allerdings das Duell von Fallon Sharrock mit Chris Dobey. Sharrock konnte in der ersten Runde als erste Frau bei einer Weltmeisterschaft einen Sieg erringen und eine Runde später dann mit Mensur Suljovic einen absoluten Topspieler besiegen.

Runde Spieler 1 Spieler 2 Liveticker 3 Simon Whitlock Mervyn King LIVETICKER 3 Daryl Gurney Glen Durrant LIVETICKER 3 Fallon Sharrock Chris Dobey LIVETICKER

Darts-WM heute live sehen: Das Programm der Abendsession

In der Abendsession ab 20 Uhr treten die beiden absoluten Topfavoriten auf den Titel an. Gerwyn Price hatte dabei in der vorigen Runde überraschend große Probleme und konnte nur mit Glück siegen. Seine Partie schließt auch die dritte Runde des Turniers ab. Danach folgt dann der Auftritt des Titelverteidigers und besten Spielers der Welt Michael van Gerwen gegen Stephen Bunting.

Runde Spieler 1 Spieler 2 Liveticker 3 Gerwyn Price John Henderson LIVETICKER 4 Gary Anderson Nathan Aspinall LIVETICKER 4 Michael van Gerwen Stephen Bunting LIVETICKER

PDC Darts-WM heute live im Liveticker

Alternativ bietet Euch SPOX zu jeder Partie auch einen Liveticker an, mit dem Ihr über jeden Wurf informiert werdet. Eine Übersicht über die heutigen Liveticker zur Darts-WM findet Ihr hier.

