Darts-WM live sehen: So geht's

Nach einer kurzen Weihnachts-Pause geht die Darts-WM in die heiße Phase - nach den letzten Spielen der dritten Runde stehen am Freitag auch die ersten Achtelfinal-Partien vor der Tür. Wo Ihr die Darts-WM live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Die Darts-WM live im TV und Livestream

Alle Sessions und Matches der diesjährigen Darts-WM werden live und in voller Länge beim Streamingdienst DAZN gezeigt.

Im Free-TV läuft die Darts-WM außerdem auf Sport1 - im TV oder kostenlosem Livestream.

Im Free-TV läuft die Darts-WM außerdem auf Sport1 - im TV oder kostenlosem Livestream.

Darts-WM: SPOX-Liveticker

Ab der 3. Runde tickern wir bei SPOX jedes Darts-Match für Euch mit. In unserem Tagesplan könnt Ihr Euch Euer Spiel aussuchen und live mit dabei sein.

Darts-WM: Die kommenden Matches

Am Freitag, dem 27.12.19, finden die letzte drei Drittrunden-Matches statt - danach startet noch am selben Abend das Achtelfinale. Folgende Teilnehmer können noch in die Runde der letzten 16 einziehen:

Datum Spieler 1 Spieler 2 27.12., ab 13.30 Uhr Simon Whitlock Mervyn King anschließend Daryl Gurney Glen Durrant anschließend Fallon Sherrock Chris Dobey 27.12., ab 20 Uhr Gerwyn Price John Henderson

Darts-WM: Das Achtelfinale im Überblick

27.12., im Anschluss an Price - Henderson

Spieler 1 Spieler 2 Gary Anderson Nathan Aspinall Michael van Gerwen Stephen Bunting

28.12., ab 13.30 Uhr

Spieler 1 Spieler 2 Steve Beaton Darius Labanauskas Kim Huybrechts Luke Humphries Dimitri Van den Bergh Adrian Lewis

28.12., ab 20 Uhr

Spieler 1 Spieler 2 Peter Wright Jeffrey de Zwaan Gurney / Durrant Sherrock / Dobey Price / Henderson Whitlock / M.King

