Ihr wollt wissen wann das Finale der Darts-Weltmeisterschaft im Ally Pally stattfindet? Dann seid Ihr hier genau richtig, wir liefern alles was Ihr unbedingt wissen müsst.

Darts-WM: Wann findet das Finale statt?

10.400 feierwütige Darts-Fans werden den Alexandra Palace in London zum Beben bringen, wenn am Mittwoch, den 1. Januar 2020, das große Finale der Darts-Weltmeisterschaften, offiziell William Hill World Darts Championship, stattfindet. Sobald die beiden Finalisten die Bühne betreten, hält es absolut niemanden mehr, weder vor dem Fernseher, noch im Ally Pally, auf dem Sitz.

Darts-Weltmeisterschaft: Wo wird das Finale übertragen?

DAZN zeigt das Finale, sowie das komplette Turnier, live. Zusätzlich gibt es bei Sport1 Liveübertragungen im Free-TV.

Darts-WM: Wer sind die Favoriten auf den Titel?

Als klarer Favorit gilt, wie bereits in den vergangenen Jahren, Michael van Gerwen. Der Niederländer ist amtierender Weltmeister und gleichzeitig Weltranglisten-Erster. Dahinter gibt es eine Riege an Spielern, die dem Niederländer ein Bein stellen wollen. Unter anderem möchte sich der Schotte Gary Anderson zum dritten Mal nach 2015 und 2016 den Darts-Weltmeistertitel sichern. Auch der Ex-Rugbyspieler Gerwyn Price gehört zu den Favoriten. Rob Cross, der Weltmeister von 2018, ist hingegen bereits in der 2. Runde gegen den Belgier Kim Huybrechts ausgeschieden.

Zwei Deutsche Spieler sind noch im Turnier dabei. Der an Nummer 24 gesetzte Max Hopp startet erst am heutigen Freitag, den 20. Dezember, gegen den Niederländer Benito van de Pas ins Turnier. Van de Pas hatte zuvor in der ersten Runde den Saarländer Gabriel Clemens aus dem Turnier geworfen. Noch im Turnier dabei ist hingegen Nico Kurz. Der 22-Jährige bezwang zum Auftakt James Wilson und muss in der zweiten Runde gegen den Nummer 15 gesetzten Joe Cullen ran.

PDC Darts-WM: Die Sieger der vergangenen fünf Jahre