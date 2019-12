Darts-WM: Tag acht mit Max Hopp und Nico Kurz heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am achten Tag der Darts-Weltmeisterschaft treten mit Max Hopp und Nico Kurz gleich zwei deutsche Spieler an. Wer die Gegner der Deutschen sind und wie Ihr die Darts-WM heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr bei SPOX.

Darts-WM, Tag 8: Diese Partien finden heute statt

Auch heute wird wieder in zwei Sessions gespielt. Die ersten vier Spiele finden ab 13.30 Uhr statt, das erste der vier Abendspiele beginnt um 20 Uhr.

Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 13.30 Uhr Darren Webster Yuki Yamada im Anschluss Mervyn King Ciaran Teehan im Anschluss Jonny Clayton Jan Dekker im Anschluss Ricky Evans Mark McGeeney 20 Uhr Nathan Aspinall Danny Baggish im Anschluss Joe Cullen Nico Kurz im Anschluss Max Hopp Benito van de Pas im Anschluss Peter Wright Noel Malicdem

Darts: Die WM heute live im TV und Livestream

Alle Spiele der Darts-WM könnt Ihr auf DAZN sehen. Der Streamingdienst zeigt jede Session des Turniers live und in voller Länge. Kommentiert wird das Turnier von Elmar Paulke, dem im Verlauf des Turniers verschiedene Experten an der Seite stehen. Heute wird Paulke von Rene Eidams unterstützt. Als weitere Option steht Euch auf DAZN auch der englische Originalkommentar zur Verfügung.

Im Fernsehen ist die Darts-WM beim Free-TV-Sender Sport1 zu sehen.

Darts-Weltmeisterschaft: Die Spiele der Deutschen im LIVE-TICKER

Die Spiele der beiden Deutschen, Nico Kurz und Max Hopp, sowie die Partie von "Snakebite" Peter Wright gegen Noel Malicdem könnt Ihr heute im SPOX-Liveticker mitverfolgen. Hier kommt Ihr zu den jeweiligen Tickern:

PDC Darts-WM: Die Sieger der vergangenen fünf Jahre

Titelverteidiger Michael van Gerwen ist auch in diesem Jahr wieder der Topfavorit auf die Weltmeisterschaft.