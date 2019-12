Darts-WM: Spielplan, Termine, TV

Wann geht die Darts-WM los? Wer trifft auf wen? Und wann steigt das große Finale? SPOX beantwortet Euch alle Fragen rund um das Mega-Event im Ally Pally.

Darts-WM: Termine, Zeitplan

Los gehts beim größten Darts-Event des Jahres am Freitag, dem 13. Dezember. Die erste Session des Turniers beginnt um 20 Uhr, auf dem Plan stehen vier Partien.

Anschließend gibt es bis zum einschließlich 23. Dezember jeden Tag zwei Sessions, die jeweils um 13.30 Uhr und um 20 Uhr starten. Nach der Weihnachtspause vom 24.-26. Dezember geht es am 27. Dezember mit den 16tel-Finals weiter, auch diese werden in zwei Sessions pro Tag (13.30 Uhr und 20 Uhr) gespielt.

Nur noch eine Session am Tag gibt es dann am 30. Dezember, dort finden ab 20 Uhr die Halbfinals statt. Am 1. Januar 2020 startet schließlich das Finale um 21 Uhr.

Darts-WM, erste Runde: Die ersten Spiele

Die Spiele der ersten drei Sessions der Darts-WM:

Freitag, 13. Dezember, 20 Uhr:

Jelle Klaasen Kevin Burness Kim Huybrechts Geert Nentjes Luke Humphries Devon Petersen Michael van Gerwen Klaasen/Burness

Samstag, 14. Dezember, 13.30 Uhr:

Darius Labanauskas Matthew Edgar Ryan Meikle Yuki Yamada Luke Woodhouse Paul Lim Jermaine Wattimena Humphries/Petersen

Samstag, 14. Dezember, 20 Uhr:

Mark McGeeney Matt Campbell Jamie Hughes Zoran Lerchbacher Raymond van Barneveld Darin Young Rob Cross Huybrechts/Nentjes

Darts-WM, Übertragung: Darts im TV und Livestream

Die volle Dröhnung Darts-WM bekommt Ihr in diesem Jahr von DAZN. Der Streamingdienst zeigt jede Session der WM live und in voller Länge. Auch im Free-TV verpasst Ihr nichts, Sport1 ist ebenfalls live mit von der Partie.

Als Kommentator fungiert wie gewohnt Elmar Paulke. Der 49-Jährige begleitet seit vielen Jahren Darts-Events als Kommentator und hat auch bei dieser WM wieder verschiedene Experten an seiner Seite.

Darts-WM, Spielort: Der Alexandra Palace

Seit die PDC 2007 erstmals die Darts-WM im ehemaligen The People's Palace austragen ließ, ist der Alexandra Palace im Norden des Londoner Stadtbezirks Haringey jedem Fan der geworfenen Pfeile ein Begriff.

Doch wusstet Ihr auch, dass der Ally Pally bereits 1873 eröffnet wurde? Damals brannte der Freizeit- und Erholungspark nach nicht einmal zwei Wochen fast vollständig ab und musste in der Folge rund zwei Jahre wieder aufgebaut werden.

Später bekam die Pilgerstätte aller Darts-Fans dann, nach der damaligen Kronprinzessin Alexandra von Dänemark, den Namen Alexandra Palace verpasst. Neben der Darts-WM findet hier auch das Snooker Masters statt.

Darts-WM: Die vergangenen Weltmeister

Titelverteidiger in diesem Jahr ist Michael van Gerwen.