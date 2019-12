Darts-WM 2019: Die Preisgelder der Weltmeisterschaft

Die Darts-WM ist bereits in vollem Gange. Während die Profis über die Weihnachts-Feiertage pausieren, zeigen wir Euch eine Übersicht zu den Preisgeldern, die bei der PDC-Weltmeisterschaft ausgeschüttet werden.

Darts-WM 2019: Übersicht zu den Preisgeldern

Allein für das Erreichen der Darts-WM erhalten die Spieler eine Prämie von 7.500 Pfund. Deutschlands bester Profi bei diesem Turnier, Nico Kurz, schied in der 3. Runde aus und kassierte somit 25.000 Pfund.

Der Sieger bekommt in diesem Jahr ein stolzes Preisgeld von einer halben Million Pfund. Insgesamt werden 2,5 Millionen Pfund an alle Spieler ausgeschüttet - 700.000 Pfund mehr als noch 2018.

Ein Neun-Darter bringt zudem 20.000 Pfund ein. Sollten mehrere Teinehmer dieses Kunststück geschafft haben, wird das Geld allerdings aufgeteilt.

Runde Preisgeld in Pfund Sieger 500.000 Finale 200.000 Halbfinale 100.000 Viertelfinale 50.000 4. Runde 35.000 3. Runde 25.000 2. Runde 15.000 1. Runde 7.500

Darts-WM 2019: Die nächsten Spiele

Unter anderem geht Fallon Sherrock am Freitag nach der Weihnachtspause wieder ans Oche. Sie ging in die Geschichte ein, da sie als erste Frau bei einer Weltmeisterschaft der PDC ein Match gewann. In der zweiten Runde schaltete Sherrock zudem Mensur Suljovic aus. Mit Chris Dobey wartet die nächste harte Nuss, die es zu knacken gilt.

Am Abend kommt es dann zum Kracher zwischen WM-Favorit Michael van Gerwen und Stephen Bunting, der an Position 17 der Weltrangliste steht.

Die Spiele am 27. Dezember:

Zeitpunkt Spieler 1 Spieler 2 Nachmittag (ab 13.30 Uhr) Simon Whitlock Mervyn King Fallon Sherrock Chris Dobey Daryl Gurney Glen Durrant Abend (ab 20 Uhr) Gerwyn Price John Henderson Michael van Gerwen Stephen Bunting Steve Beaton Darius Labanauskas

Darts-WM 2019: Diese Spieler sind noch dabei

Diese Spieler/innen stehen in der 3. Runde: Daryl Gurney, Glen Durrant, Fallon Sherrock, Chris Dobey, Gerwyn Price, John Henderson, Simon Whitlock, Mervyn King.

Daryl Gurney, Glen Durrant, Fallon Sherrock, Chris Dobey, Gerwyn Price, John Henderson, Simon Whitlock, Mervyn King. Die Spieler stehen bereits im Achtelfinale: Michael van Gerwen, Stephen Bunting, Steve Beaton, Darius Labanauskas, Nathan Aspinall, Dimitri Van den Bergh, Adrian Lewis, Kim Huybrechts, Luke Humphries, Jeffrey de Zwaan, Gary Anderson, Peter Wright.

Darts-WM live im TV, Livestream und Liveticker

Alle Sessions der Darts-WM werden live auf DAZN übertragen. Der Streamingdienst besitzt die Rechte an der kompletten WM und teilt sich diese mit Sport1.

Elmar Paulke, auch als die "Stimme des Darts" bekannt, und die Experten Thomas "Shorty" Seyler und Rene Eidams kommentieren das Geschehen aus dem Ally Pally für DAZN.

Darts-WM: Die letzten fünf Weltmeister

Michael van Gerwen will seinen Titel vertetidigen und sich zum Doppel-Weltmeister krönen.