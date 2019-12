Darts-WM am Samstag heute live sehen: TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Samstag, 28.12., stehen bei der Darts-WM im Alexandra Palace in London insgesamt sechs Spiele der 4. Runde an. Unter anderem am Start sind Adrian Lewis, Gerwyn Price und Peter Wright. Hier erfahrt ihr, wo ihr die Spiele im TV und Livestream verfolgen könnt.

Darts-WM am Samstag live im TV und im Livestream

Bei DAZN verpasst ihr keine einzige Session der Darts-WM. Auch am heutigen Samstag werden alle Spiele live und in voller Länge übertragen. DAZN kostet pro Monat 11,99 Euro oder wahlweise im Jahreabonnement 119,99 Euro. Bevor ihr zum ersten Mal zahlt, könnt ihr einen kostenlosen Probemonat genießen.

Ob Ihr den deutschen Kommentator Elmar Paulke oder den englischen Originalkommentar hören wollt, entscheidet Ihr. Los geht es mit der Vormittagssession um 13.30 Uhr, am Abend fliegen die Pfeile ab 20 Uhr.

Im TV wird das Turnier vom Free-TV-Sender Sport1 übertragen.

Darts-WM heute live: Die Nachmittagssession am Samstag, 28. Dezember

Der in der PDC Order of Merit bestgesetzte Spieler der heutigen Nachmittagssession ist die Nummer 13 der Welt: Doppelweltmeister Adrian Lewis. Sein Gegner Dimitri van den Bergh wird auf Platz 29 geführt, Steve Beaton auf 25. Die anderen drei Spieler tauchen in den Top-30 nicht auf.

Runde Spieler 1 Spieler 2 Liveticker 4 Steve Beaton Darius Labanauskas LIVETICKER 4 Kim Huybrechts Luke Humphries LIVETICKER 4 Dimitri van den Bergh Adrian Lewis LIVETICKER

Darts-WM heute live: Die Abendsession am Samstag, 28. Dezember

Am Abend beginnt Mitfavorit Peter Wright, der es mit Jeffrey de Zwaan zu tun bekommt. Fallon-Sherrock-Besieger Chris Dobey trifft auf Glen Durrant. Nach seiner Machtdemonstration gegen John Henderson (4:0) spielt Gerwyn Price gegen Simon Whitlock.

Runde Spieler 1 Spieler 2 Liveticker 4 Peter Wright Jeffrey de Zwaan LIVETICKER 4 Glen Durrant Chris Dobey LIVETICKER 4 Gerwyn Price Simon Whitlock LIVETICKER

Darts-WM heute im Liveticker

Bei SPOX bleibt ihr auch ohne Bewegtbild immer auf den Laufenden. Wir tickern jede einzelne Partie live mit. Hier gibt es eine Übersicht zu allen Livetickern des heutigen Tages.