Grand Slam of Darts, 4. Tag: Michael van Gerwen und Gerwyn Price ohne Niederlage im Achtelfinale

Am 4. Tag des Grand Slam of Darts setztensich die Favoritendurch: Michael van Gerwen und Gerwyn Price holtensichimdrittenGruppenspiel den dritten Sieg. MvGverpasstedabeieinen Turnierrekord nurknapp. Auch Gary Anderson, James Wade und Adrian Lewis stehenim Achtelfinale.

Van Gerwen legte zwischenzeitlich einen Schnitt von weit über 120 auf, was deutlich für den Turnierrekord gereicht hätte. Am Ende waren es dann "nur" 111,38, was dennoch für einen klaren 5:2-Sieg gegen Ross Smith reichte. Platz zwei in der Gruppe und somit ebenso den Einzug ins Achtelfinale sicherte sich Adrian Lewis durch einen Erfolg gegen Jim Williams nach 1:3-Rückstand.

Auch in den weiteren Gruppen des Tages schafften die Favoriten den Einzug in die nächste Runde: In Gruppe B belegten James Wade und Ian White die Plätze eins und zwei. In Gruppe C siegte Gerwyn Price auch im dritten Spiel, ihm folgt Robert Thornton in die Runde der besten 16. In Gruppe D erkämpfte sich Darren Webster einen 5:4-Erfolg gegen Gary Anderson und zieht gemeinsam mit dem Flying Scotsman ins Achtelfinale.

Bereits am Montag feierte Gabriel Clemens seinen größten Karriererfolg, indem er die Gruppenphase ohne Niederlage überstand. Am Mittwoch trifft der Saarländer im Achtelfinale auf Glen Durrant, außerdem duellieren sich ab 20 Uhr Peter Wright und Rob Cross.

Grand Slam of Darts, die Spiele des 4. Tages

Gruppe A:

Michael van Gerwen v Ross Smith 5:2

Adrian Lewis v Jim Williams 5:3

Gruppe B:

James Wade v Steve Lennon 4:5

Ian White v Wesley Harms 5:4

Gruppe C:

Gerwyn Price v Dimitri Van den Bergh 5:2

Robert Thornton v Mikuru Suzuki 5:3

Gruppe D:

William O'Connor v Dave Parletti 2:5

Gary Anderson v Darren Webster 4:5