Grand Slam of Darts 2019: Titel verteidigt! Gerwyn Price zerlegt Peter Wright im Finale

Gerwyn Price hat seinen Titel beim Grand Slam of Darts eindrucksvoll verteidigt. Nach einem starken Halbfinale gegen Michael van Gerwen, den er zum ersten Mal in seiner Karriere schlug, zerlegte der Iceman Peter Wright im Endspiel in seine Einzelteile.

Mit 16:6 gewann Price am Ende ein sehr einseitiges Finale gegen Snakebite besonders dank seines herausragenden Scorings. Price spielte einen hervorragenden Drei-Darts-Average von 107,86 Punkten. Da konnte der Weltranglistensiebte aus Schottland nicht ansatzweise mithalten (96,28).

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Darts live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Zwar hatte Wright eine minimal bessere Checkoutquote (54,55 Prozent), allerdings auch wesentlich weniger Chancen, um überhaupt auf die Doppel zu werfen. Price dominierte das Match mit elf 180ern und zog schon zu Beginn des Spiels schnell mit 7:3 davon. Endgültig den Zahn zog der Waliser Wright mit einem 130er Finish zum 10:5.