World Series of Darts Finals: Clemens verliert - Price haut Smith raus

Mit Gabriel Clemens ist der einzige deutsche Teilnehmer bei den World Series of Darts Finals (2. Runde heute ab 20 Uhr LIVE auf DAZN) gleich in der ersten Runde ausgeschieden. Der 36-Jährige unterlag in der Heineken Music Hall in Amsterdam mit 4:6 gegen den Niederländer Jermaine Wattimena.

Im Top-Duell des ersten Abends setzte sich derweil Gerwyn Price (Wales) mit 6:3 gegen Michael Smith (England) durch. Der Iceman bekommt es in der zweiten Runde mit dem Weltranglistenersten Michael van Gerwen zu tun. Der Niederländer hatte wie alle acht gesetzten Spieler in der ersten Runde ein Freilos.

Die Ergebnisse der 1. Runde im Überblick

Jonny Clayton - Wayne Jones 6:4

Ian White - Ricky Evans 6:5

Mensur Suljovic - Kyle Anderson 6:1

Krzysztof Ratajski - Nathan Aspinall 6:5

Gerwyn Price - Michael Smith 6:3

Dave Chisnall - Simon Whitlock 6:4

Danny Noppert - Jeffrey de Zwaan 6:3

Jermaine Wattimena - Gabriel Clemens 6:4

Die Partien der 2. Runde im Überblick

James Wade - Jonny Clayton

Damon Heta - Mensur Suljovic

Daryl Gurney - Krzysztof Ratajski

Michael van Gerwen - Gerwyn Price

Peter Wright - Ian White

Gary Anderson - Danny Noppert

Raymond van Barneveld - Jermaine Wattimena

Rob Cross - Dave Chisnall