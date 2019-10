Darts World Grand Prix: Max Hopp scheitert in Runde eins an Peter Wright

Darts-Profi Max Hopp ist beim World Grand Prix in Dublin bereits in der ersten Runde ausgeschieden. Beim im Modus "Double In, Double Out" ausgetragenen Turnier scheiterte der Deutsche mit 0:2 Sätzen am Favoriten Peter Wright.

Nach gutem Start, unter anderem warf Hopp einen 14-Darter, verlor er den ersten Satz mit 2:3 und war im zweiten Durchgang chancenlos. "Ich bin glücklich mit dem Sieg, aber nicht glücklich mit meiner Leistung. Die erste Runde bei einem solchen Format ist aber immer schwierig", sagte Snakebite, während Hopp der schlechte Drei-Dart-Average von 79,5 Punkten zum Verhängnis wurde.

Auch für Gerwyn Price und Adrian Lewis war das Turnier bereits nach dem ersten Match vorbei: Price scheiterte am bärenstarken Dave Chisnall, der einen beeindruckenden 92,5er-Average auflegte und so die Doppelquote des Iceman (71 Prozent) konterte. Lewis unterlag dem Niederländer Jermaine Wattimena nach gewonnenem ersten Satz mit 1:2.

Darts World Grand Prix: Auch Suljovic scheitert früh

Außerdem setzte sich Rob Cross, Weltmeister von 2018, gegen den Österreicher Mensur Suljovic knapp mit 2:1 durch. Selbiges gilt für Danny Noppert, der überraschend gegen Daryl Gurney die Nase vorne hatte. In Runde zwei stehen weiterhin Nathan Aspinall, Glen Durrant und Stephen Bunting.

Beim 22. World Grand Prix, der bis zum 12. Oktober zum 19. Mal im Citywest Hotel in der irischen Hauptstadt stattfindet, winkt dem Sieger ein Preisgeld von 123.300 Euro. Im vergangenen Jahr entschied Michael van Gerwen das Finale mit 5:2 gegen Wright für sich.

World Grand Prix: Die Ergebnisse von Tag zwei