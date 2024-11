Boxen: Wo läuft Mike Tyson vs. Jake Paul heute live im Free-TV und Livestream?

Am heutigen Freitag, den 15. November, steigen Mike Tyson und der 30 Jahre jüngere Internet-Star Jake Paul in den Ring. Im AT&T Stadium in Arlington, Texas (USA), geht es um 22 Uhr los. Das Spektakel zwischen Tyson und Paul wird voraussichtlich gegen 5 Uhr morgens deutscher Zeit (16. November) stattfinden.

SPOX verrät Euch, wer den Kampf überträgt.