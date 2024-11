Mike Tyson vs. Jake Paul, Netflix Abo für Boxen: Reicht das normale Abonnement, um den Kampf live im TV und Livestream zu sehen oder kostet die Übertragung extra Geld?

Nachdem der erste Termin im Sommer abgesagt werden musste, kommt es am 15. November nun tatsächlich zum Boxkampf zwischen Legende Mike Tyson und Jake Paul. Die beiden stehen sich im Hauptkampf im AT&T Stadium in Arlington, Texas (USA), gegenüber. Um ca. 5 Uhr in der Früh soll das Spektakel losgehen.