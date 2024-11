Mike Tyson vs. Jake Paul, Boxen Abo: Wie kann ich den Kampf bei Netflix ohne Werbung schauen?

Im Alter von 58 Jahren kehrt der ehemalige Weltmeister im Schwergewicht Mike Tyson in den Boxring zurück. In der Nacht von Freitag, 15. November, auf Samstag, 16. November, deutscher Zeit kämpft Tyson im AT&T Stadium in Arlington, Texas (USA) gegen Social-Media-Star Jake Paul. Voraussichtlicher Kampfbeginn ist am frühen Samstagmorgen um 5 Uhr.

Das Besondere an dem Kampf ist, dass es keine Ringrichter gegen wird. Der Kampf endet entweder durch einen K.o. oder es gibt keinen Sieger.