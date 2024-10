Christian Eckerlin vs. Jungwirth, MMA: Termin, Datum, Ort, Uhrzeit, Tickets, Regeln, Übertragung Kampf im TV und Livestream

Christian Eckerlin vs. Jungwirth, MMA: Termin, Datum, Ort, Uhrzeit

Nur noch wenige Tage müssen wir uns gedulden, dann geht das Event auch schon über die Bühne. Am 12. Oktober ist es soweit, Schauplatz ist der Deutsche-Bank-Park in Frankfurt. Die Heimstätte der Eintracht fasst rund 60.000 Fans - wir dürfen uns also auf ein Spektakel einstellen.

Die Arena wird gegen 16 Uhr ihre Pforten öffnen, um 17 Uhr beginnt dann Oktagon 62. Bis der Hauptkampf steigt, dauert es dann aber noch eine Weile, zuvor stehen nämlich neun weitere Fights auf dem Programm.