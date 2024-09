ProSieben oder RTL: Wer zeigt / überträgt Boxen Stefan Raab vs. Regina Halmich heute live im Free-TV und Livestream?

Stefan Raab will es noch einmal wissen! Am heutigen Samstag, 14. September, gibt der Entertainer sein TV-Comeback. Bei der "Clark Final Night" kreuzt er in Düsseldorf zum dritten Mal mit Ex-Weltmeisterin Regina Halmich die Fäuste.

Das Interesse an dem Showkampf ist riesengroß. Doch welcher Sender zeigt ihn live im TV und im Livestream? ProSieben oder RTL? Das erfahrt Ihr in den nächsten Abschnitten.